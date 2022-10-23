В окупованому Херсоні стався замах на начальника СІЗО, є загиблий та поранені, - ЗМІ
Окупаційна "влада" Херсона заявила про замах на "начальника СІЗО" Олега Тютюрая, наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
Спрацював саморобний пристрій, росіяни називають це "терактом", організованим ЗСУ.
Окупаційна "влада" має дві версії - перша, що пристрій був прямо в автомобілі. За другою версією вибухівка була прив'язана до стовпа й спрацювала, коли авто під'їхало ближче.
Пропагандистські ЗМІ, з посиланням на "міністерство охорони здоров'я" тимчасово окупованого регіону заявляють, що наразі відомо про трьох поранених прохожих та одного загиблого.
Окупанти вчергове закликали жителів Херсону покинути регіон, через "небезпеку повторних терактів".
- 23 жовтня стало відомо, що жителі тимчасово окупованих територій півдня України почали масово відмовлятися від рублів, росіяни запроваджують так звані "рубльові патрулі".
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