На тимчасово окупованому півдні України жителі почали масово відмовлятися від рублів

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму телеграмі.

За його словами, це пов'язано з успіхами Збройних сил України на Херсонщині.

"Зараз вже всі розуміють, що деокупація Херсонщини, а за нею і Мелітопольщини, неминуча", - пише він.

Федоров розповів що росіяни штучно завищували курс рубля на окупованих територіях, проте наразі тенденція змінилася, і в Херсоні дають 5 рублів за гривню, а на заправках взагалі відмовилися приймати російські гроші.

Аби слідкувати за використанням російської валюти, окупанти запровадили так звані "рубльові патрулі".

Федоров також зазначив, що у Мелітополі рубль так і не став ходовою валютою, на ринках та у магазинах продавці надавали перевагу гривні.

"Після деокупації всі російські рублі миттєво перетворяться у «фантики», бо їх обіг в Україні суворо заборонений", - нагадав міський голова.

Протягом суботи, 22 жовтня 2022 року, російські війська залишили села Чарівне та Чкалове, що на шляху від визволеного Давидового Броду до тимчасово окупованого Берислава.

Також, в оперативному командуванні "Південь" розповіли, що росіяни намагаються втриматись на Херсонщині попри обмежену логістику, деморалізацію та евакуацію керівного складу.

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