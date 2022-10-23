На тимчасово окупованому півдні України жителі почали масово відмовлятися від рублів
Жителі тимчасово окупованих територій півдня України почали масово відмовлятися від рублів, росіяни запроваджують так звані "рубльові патрулі"
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму телеграмі.
За його словами, це пов'язано з успіхами Збройних сил України на Херсонщині.
"Зараз вже всі розуміють, що деокупація Херсонщини, а за нею і Мелітопольщини, неминуча", - пише він.
Федоров розповів що росіяни штучно завищували курс рубля на окупованих територіях, проте наразі тенденція змінилася, і в Херсоні дають 5 рублів за гривню, а на заправках взагалі відмовилися приймати російські гроші.
Аби слідкувати за використанням російської валюти, окупанти запровадили так звані "рубльові патрулі".
Федоров також зазначив, що у Мелітополі рубль так і не став ходовою валютою, на ринках та у магазинах продавці надавали перевагу гривні.
"Після деокупації всі російські рублі миттєво перетворяться у «фантики», бо їх обіг в Україні суворо заборонений", - нагадав міський голова.
- Протягом суботи, 22 жовтня 2022 року, російські війська залишили села Чарівне та Чкалове, що на шляху від визволеного Давидового Броду до тимчасово окупованого Берислава.
- Також, в оперативному командуванні "Південь" розповіли, що росіяни намагаються втриматись на Херсонщині попри обмежену логістику, деморалізацію та евакуацію керівного складу.
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