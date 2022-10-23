РФ намагається втримати Херсонщину в умовах обмеженої логістики, деморалізованих військових та евакуації керівного складу, - ОК "Південь"
В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що росіяни намагаються втриматись на Херсонщині попри обмежену логістику, деморалізацію та евакуацію керівного складу
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку суттєвих змін не зазнала: лишається стабільно складною, але контрольованою. Сили оборони утримують займані рубежі, на вивільнених територіях проводять стабілізаційні заходи. Противник намагається утримувати оборону в умовах обмеженої логістики, деморалізації духу військових, проведення заходів евакуації державних установ та керівного складу. Водночас продовжується контрбатарейне протистояння вздовж лінії зіткнення", - йдеться у зведенні.
В ЗСУ також відзначили, що росіяни продовжують бити по громадах прилеглих до фронту. Агресор застосовує армійську авіацію, РСЗВ, артилерію та міномети.
Тилові райони Росія атакує ракетними ударами з неба, дронами-камікадзе, РСЗВ та важкою артилерією.
- У суботу, 22 жовтня, українська артилерія вдарила по пункту управління росіян на окупованій території, а ППО збила російський гелікоптер.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе