РФ намагається втримати Херсонщину в умовах обмеженої логістики, деморалізованих військових та евакуації керівного складу, - ОК "Південь"

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку суттєвих змін не зазнала: лишається стабільно складною, але контрольованою. Сили оборони утримують займані рубежі, на вивільнених територіях проводять стабілізаційні заходи. Противник намагається утримувати оборону в умовах обмеженої логістики, деморалізації духу військових, проведення заходів евакуації державних установ та керівного складу. Водночас продовжується контрбатарейне протистояння вздовж лінії зіткнення", - йдеться у зведенні.

В ЗСУ також відзначили, що росіяни продовжують бити по громадах прилеглих до фронту. Агресор застосовує армійську авіацію, РСЗВ, артилерію та міномети.

Тилові райони Росія атакує ракетними ударами з неба, дронами-камікадзе, РСЗВ та важкою артилерією.

У суботу, 22 жовтня, українська артилерія вдарила по пункту управління росіян на окупованій території, а ППО збила російський гелікоптер.

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