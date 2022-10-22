Артилерія ЗСУ уразила пункт управління окупантів, а ППО збила російський гелікоптер

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

З початку доби, 22 жовтня, авіація Сил оборони завдала десять ударів. Є успішні удари по 9 районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позиціям ЗРК окупантів.

Ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та склад боєприпасів ворога.

Підрозділи ППО збили один ворожий гелікоптер.

Ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Бачівськ, Старикове, Гудове, Атинське, Басівка та Юнаківка Сумської області;

– з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Бачівськ, Старикове, Гудове, Атинське, Басівка та Юнаківка Сумської області; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Мала Вовча, Красне Перше, Берестове та Кам’янка Харківської області;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Мала Вовча, Красне Перше, Берестове та Кам’янка Харківської області; на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Зеленопілля, Кліщіївка та Майорськ;

– з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Зеленопілля, Кліщіївка та Майорськ; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Первомайського;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Первомайського; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Времівка Донецької області, Дорожнянка, Степногірськ і Оріхів Запорізької області та Добра Надія на Дніпропетровщині. Також завдав ракетного удару по місту Нікополь;

противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Времівка Донецької області, Дорожнянка, Степногірськ і Оріхів Запорізької області та Добра Надія на Дніпропетровщині. Також завдав ракетного удару по місту Нікополь; На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру. Вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

Протягом суботи, 22 жовтня 2022 року, російські війська залишили села Чарівне та Чкалове, що на шляху від визволеного Давидового Броду до тимчасово окупованого Берислава.

Українські захисники знищили 200 окупантів на фронті у Запорізькій області.

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