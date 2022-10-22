Артилерія ЗСУ уразила пункт управління окупантів, а ППО збила російський гелікоптер
У суботу, 22 жовтня, українська артилерія вдарила по пункту управління росіян на окупованій території, а ППО збила російський гелікоптер
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
З початку доби, 22 жовтня, авіація Сил оборони завдала десять ударів. Є успішні удари по 9 районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позиціям ЗРК окупантів.
Ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та склад боєприпасів ворога.
Підрозділи ППО збили один ворожий гелікоптер.
Ворог здійснював обстріли:
- на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Бачівськ, Старикове, Гудове, Атинське, Басівка та Юнаківка Сумської області;
- на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Мала Вовча, Красне Перше, Берестове та Кам’янка Харківської області;
- на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Зеленопілля, Кліщіївка та Майорськ;
- на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Первомайського;
- на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Времівка Донецької області, Дорожнянка, Степногірськ і Оріхів Запорізької області та Добра Надія на Дніпропетровщині. Також завдав ракетного удару по місту Нікополь;
- На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру. Вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.
- Протягом суботи, 22 жовтня 2022 року, російські війська залишили села Чарівне та Чкалове, що на шляху від визволеного Давидового Броду до тимчасово окупованого Берислава.
- Українські захисники знищили 200 окупантів на фронті у Запорізькій області.
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