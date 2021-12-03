У Криму морпіхи окупантів відпрацювали захист колон техніки на марші, на черзі - вогнева підготовка і кермування
У тимчасово окупованому Криму Росія проводить навчання за участі понад 500 військових
Про це повідомляє пресцентр Чорноморського флоту РФ..
"Під час пересування на полігони морські піхотинці відпрацювали дії з оборони колон техніки на марші та нейтралізації диверсійно-розвідувальних груп умовного супротивника", - йдеться у повідомленні.
Крім того, окупанти планують провести навчання з кермування та вогневої підготовки: стрільби з усіх видів стрілецької зброї та протитанкових комплексів і кермування у подоланні різних перешкод під час руху по пересіченій місцевості та морському узбережжю.
У Чорноморському флоті РФ ці навчання назвали плановими.
- Нагадаємо, 22 листопада РФ провела в окупованому Криму військові навчання зі знищення ракетних комплексів.
- 1 грудня Росія почала регулярні військові навчання поблизу кордону України.
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