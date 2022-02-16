В окупованому Криму заявили про переповнення водоймищ і злив води у море
В анексованому Криму багато водосховищ переповнені, тому воду скидають у море
Про це повідомляє видання Новини Криму.
Як відомо, заповнюваність водосховищ півострова стабільно збільшується і місцями стає надмірною, бо ще не настала повінь і не розтанув сніг у горах.
Так, наповнюваність Сімферопольського водосховища зараз становить 21,3 млн. кубометрів або 59,3% від повного обсягу; у Партизанському водосховищі – 31,1 млн кубів (90,4%), в Аянському – 3,9 млн (100%), в Ізобільненському – 7,3 млн (55,7%), У Щасливському –10,4 млн ( 88,9%), у Білогірському – 13,8 млн (59%), у Тайганському – 1,3 млн (9,6%), у Бахчисарайському – 4,8 млн кубометрів.
Зазначено, що єдине водосховище, де показники заповнюваності критично малі – Тайганське.
За словами завідувача кафедри водопостачання, водовідведення та санітарної техніки Академії будівництва та архітектури КФУ ім. Вернадського Іллі Ніколенка, водосховище залежить від Білогірського, а надлишки води звідти спрямовують Північно-Кримським каналом у бік Феодосії.
Найвагоміший привід для занепокоєння – швидкі темпи заповнення водойм та відсутність усіх необхідних механізмів збереження надлишкових вод.
"Ресурси з Партизанського водосховища скидають у річку Альму на заході Сімферополя і далі вони йдуть у море, так втрачено вже понад 5 млн метрів кубічних. Після наповнення водоймища більш ніж на 95% надлишки не будуть збережені. У Сімферопольському резервуарі, гадаю, через танення снігів теж можливе переповнення, і водні ресурси просто спрямують до Салгіра", – сказав Ніколенко.
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