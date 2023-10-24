В окупованому Маріуполі спостерігають активність вертольотів та патрулів РФ, - радник мера
У тимчасово окупованому місті Маріуполь Донецької області бачать багато російських вертольотів та патрулів, що можуть означати, що рашисти чекають на приїзд когось із високих чиновників
Про це інформує радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
"Незвична активність гвинтокрилів над Маріуполем. З боку Ростова-на-Дону та далі на північ області (Вугледар/Авдіївка). Окрім того, частина гвинтокрилів на малій висоті по траєкторії з Ростова – Маріупольський порт – напрям Єйська. Схоже на патрулювання", – написав він.
Андрющенко сказав, що на площі Свободи в центрі міста – понад три години стояли російські військові спецзагони, які не робить перевірок – а тільки слідкували за ситуацією чи охороняли якісь об’єкти.
Можливо, з урахуванням всіх обставин, що Маріуполь чекає приїзд або проходження якогось високого російського чиновника, сказав Андрющенко.
- Нещодавно російські загарбники зруйнували останній мурал у Маріуполі, який був символом свободи, миру та права на щастя. Таким чином вони продемонстрували, що для них свобода та гідність - нічого не варті.
- 23 жовтня повідомлялося, що окупаційна "влада" міста Маріуполь Донецької області знищила історичну будівлю першої Маріїнської жіночої гімназії 1894 року, у якій розміщувалася школа-колегіум.
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