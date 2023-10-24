В окупованому Маріуполі спостерігають активність вертольотів та патрулів РФ, - радник мера

Про це інформує радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Незвична активність гвинтокрилів над Маріуполем. З боку Ростова-на-Дону та далі на північ області (Вугледар/Авдіївка). Окрім того, частина гвинтокрилів на малій висоті по траєкторії з Ростова – Маріупольський порт – напрям Єйська. Схоже на патрулювання", – написав він.

Андрющенко сказав, що на площі Свободи в центрі міста – понад три години стояли російські військові спецзагони, які не робить перевірок – а тільки слідкували за ситуацією чи охороняли якісь об’єкти.

Можливо, з урахуванням всіх обставин, що Маріуполь чекає приїзд або проходження якогось високого російського чиновника, сказав Андрющенко.