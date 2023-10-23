Окупанти у Маріуполі знищили будівлю першої Маріїнської жіночої гімназії 1894 року
Окупаційна "влада" міста Маріуполь Донецької області знищила історичну будівлю першої Маріїнської жіночої гімназії 1894 року, у якій розміщувалася школа-колегіум
Про це інформує Маріупольська міська рада.
"Російські загарбники продовжують нищити нашу історію, культуру, архітектурні пам‘ятки. Будівлі, які були невіддільною частиною пам‘яті та історії Маріуполя, тепер перетворилися на груду каміння", - йдеться у повідомленні.
Так, окупанти остаточно доруйнували будівлю першої Маріїнської жіночої гімназії, у якій розміщувалася колегіум-школа №1. Зазначається, що будівлю було побудовано ще у 1894 році. Вона змогла пережити Першу та Другу світові війни.
Як додали у міськраді, після Другої світової війни тут відкрили школу, де навчалися тисячі маріупольських дітей.
"Але у 2022 році росіяни зруйнували будівлю…Тепер замість неї пустир", - повідомили у Маріупольській міській раді.
- Крім того, нещодавно російські загарбники зруйнували останній мурал у Маріуполі, який був символом свободи, миру та права на щастя. Таким чином вони продемонстрували, що для них свобода та гідність - нічого не варті.
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