Окупанти у Маріуполі знищили будівлю першої Маріїнської жіночої гімназії 1894 року

Про це інформує Маріупольська міська рада.

"Російські загарбники продовжують нищити нашу історію, культуру, архітектурні пам‘ятки. Будівлі, які були невіддільною частиною пам‘яті та історії Маріуполя, тепер перетворилися на груду каміння", - йдеться у повідомленні.

Так, окупанти остаточно доруйнували будівлю першої Маріїнської жіночої гімназії, у якій розміщувалася колегіум-школа №1. Зазначається, що будівлю було побудовано ще у 1894 році. Вона змогла пережити Першу та Другу світові війни.

Як додали у міськраді, після Другої світової війни тут відкрили школу, де навчалися тисячі маріупольських дітей.

"Але у 2022 році росіяни зруйнували будівлю…Тепер замість неї пустир", - повідомили у Маріупольській міській раді.