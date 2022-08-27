В окупованому Севастополі прогриміли вибухи
Ввечері, 27 серпня, в тимчасово окупованому Севастополі жителі чули вибухи
Про це повідомляють у місцевих telegram-каналах Севастополя.
Про "бавовну" у Криму почали повідомляти близько 22:15. Жителі Севастополя впевнені, що працює ППО окупантів. Офіційної інформації, станом на 22:25, немає.
- 23 серпня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "у Криму буде лише зростати кількість атак невідомого походження".
- Колабораціоніст із Росією, так званий прем'єрміністр тимчасової російської окупаційної влади в українському Криму Сергій Аксьонов подбав про те, аби його сім'я виїхала з півострову.
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