В ООН назвали кількість українців, які загинули у березні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії
У березні 2023 року зафіксували загибель 178 цивільних в Україні внаслідок російського вторгнення, 587 людей було поранено
Цю інформацію підтверджує управлінням верховного комісара ООН з прав людини.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ООН зафіксувала 8451 загиблого та 14 156 поранених серед цивільного населення.
З 1 по 31 березня в організації зафіксували дані про загибель 178 людей і поранення 587.
В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.
"Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна і Сєверодонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб", - йдеться в повідомленні.
В УВКПЛ ООН додають, що більшість зафіксованих втрат спричинені застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетними й авіаударами.
- За даними ОГПУ, станом на ранок 3 квітня 2023 року більше ніж 1411 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: 467 дітей загинули та понад 944 отримали поранення.
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