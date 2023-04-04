Цю інформацію підтверджує управлінням верховного комісара ООН з прав людини.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ООН зафіксувала 8451 загиблого та 14 156 поранених серед цивільного населення.

З 1 по 31 березня в організації зафіксували дані про загибель 178 людей і поранення 587.

В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

"Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна і Сєверодонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб", - йдеться в повідомленні.

В УВКПЛ ООН додають, що більшість зафіксованих втрат спричинені застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетними й авіаударами.