Global Львів Головна
ua
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією В ООН назвали кількість вбитих російськими окупантами мирних жителів України

В ООН назвали кількість вбитих російськими окупантами мирних жителів України

26 березня, 2022 субота
12:38
війна з Росією вбиті окупантами мирні жителі

З початку повномасштабної російської агресії в Україні загинув щонайменше 1081 мирний житель

Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини

За даними Організації об'єднаних націй втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, коли Росія почала війну проти України, до 24 березня 2022 року становлять 2788 цивільних, зокрема 1081 загиблий.  

"ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, і особливо в останні дні, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще очікують підтвердження", – заявили в ООН. 

Це стосується Маріуполя і Волновахи (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Сєвєродонецька і Рубіжного (Луганська область), Тростянця (Сумська область), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. 

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – йдеться у документі. 

  • 26 березня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло щонайменше 136 дітей

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
загиблі
мирні жителі
цивільні
мирні мешканці
масові вбивства
вбиті
воєнні злочини Росії
Читайте також:
російські військові
26 березня, 2022 субота
Генштаб ЗС РФ змінив риторику щодо мети повномасштабної війни проти України, - Центр при РНБО
Віктор Орбан
Автор Віталій Портников
25 березня, 2022 п'ятниця
Віталій Портников: Орбан ганьбить угорський народ
Пентагон
25 березня, 2022 п'ятниця
Росія стає тягарем для Китаю після вторгнення в Україну, - Пентагон
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.94
  • EUR
    Купівля 32.19
    Продаж 33.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
26 березня
13:06
Російські військові обстріляли електричку Шепетівка - Київ, одна людина постраждала
13:02
Анонс
В ефірі Еспресо виходитимуть програми Голосу Америки
12:58
Основні зусилля окупанти зосередили на захопленні міст Попасна, Рубіжне та наступу на Сєвєродонецьк, - ЗСУ
12:55
мітинг в Славутичі
Окупанти відпустили мера Славутича, - Шуляк
12:48
Володимир Зеленський
"Закликаю вас, нарощуйте виробництво енергоносіїв!", - Зеленський звернувся до Катару
12:43
Царьов
Ексрегіоналу Царьову висунули підозру у держзраді
12:40
Росіяни на катерах намагалися підійти до узбережжя Одещини, але отримали гідну відсіч, - ОК "Південь"
12:29
зустріч Кулеби, Резнікова, Блінкена й Остіна
У Варшаві почалася зустріч Кулеби, Резнікова, Блінкена й Остіна
12:28
окупанти Маріуполь
У Маріуполі окупанти почали зачистку території, шукають "нацистів", - міськрада
12:27
На Львівщину доставлено 30 тис. упаковок кровоспинних препаратів  для воїнів. Це річний запас армії Польщі, - Микола Княжицький
12:15
Андрій Хливнюк
Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк потрапив під мінометний вогонь і отримав поранення
12:14
Сергій Ребров
Екстренер "Динамо" Ребров заявив, що в ОАЕ на нього накидаються росіяни через українську символіку
12:10
обстріл Києва
Окупанти не припиняють обстрілів, руйнують інфраструктуру й намагаються блокувати населені пункти: в ОВА розповіли про ситуацію на Київщині 
12:09
розконсервована російська техніка
"Розконсервована" російська техніка розкрадена, командир полку застрелився, - українська розвідка
12:08
Буча
"Не їдьте з ними нікуди". У Бучі окупанти виселятимуть людей до Білорусі
11:44
fake
РФ використовує екстремістів з США для своєї пропаганди, – РНБО
11:41
Віктор Маруняк
На Херсонщині рашисти катують старосту села Стара Збур'ївка. Обіцяють йому 20 років в'язниці "за законами Росії"
11:40
Чернігів обстріл
На Чернігівщині окупанти вчергове обстріляли житлові квартали та цивільну інфраструктуру, - МВС
11:38
Комендантська година
У Києві та області до ранку 28 березня запроваджено посилену комендантську годину
11:29
список бурятів, які воюють проти України
Українська розвідка оприлюднила список бурятів, які воюють проти України
11:25
Ашан, Росія
Кулеба закликав бойкотувати мережу супермаркетів "Ашан", яка "спонсорує російські звірства в Україні"
11:18
Супутникові термінали Starlink атакували російські хакери
11:16
росіяни обстріляли
На Донеччині росіяни обстріляли 13 населених пунктів, убили 10-річного хлопчика та поранили ще одну дитину, - Нацполіція
11:04
евакуація
На 26 березня погоджено 10 гуманітарних коридорів на Донеччині, Луганщині та Київщині, - Верещук
10:54
міні-ярмарки Київ
У чотирьох районах Києва 26 березня працюють сім мініярмарків
10:52
Ексклюзив
миротворці ООН
Миротворців в Україну можуть ввести окремі країни-члени НАТО, - польський дипломат
10:49
Порошенко
Порошенко: Заморожені сотні мільярдів Росії мають піти на повоєнне відновлення української економіки
10:41
проукраїнський мітинг в Славутичі
Окупанти вторглися в Славутич, захопили лікарню та викрали мера, – голова Київської ОВА
10:36
Ексклюзив
Ніна Южаніна
Основна помилка уряду: ми не даємо розуміння, що буде з економікою після воєнного стану, — економістка Ніна Южаніна
10:35
втрати ворога
Окупанти втратили близько 16400 військових, 1640 бронемашин, 575 танків, 127 вертольотів і 117 літаків, - Генштаб ЗСУ
10:19
"Побачити Мощун і померти": ЗСУ влаштували котел окупантам, які намагались увійти до Києва, та знищили їх
10:14
Анхель Ді Марія та Ліонель Мессі
Аргентинський футболіст ПСЖ оголосив про завершення кар'єри у збірній
10:11
славутич
Попри танки на околицях Славутича, на мітинг за Україну на головну площу міста виходить дедалі більше жителів
10:10
Укрзалізниця
Укрзалізниця оприлюднила розклад евакуаційних рейсів із Краматорська на 26 березня
09:59
ЦНАП
У Києві ЦНАПи відновлюють роботу з 28 березня
09:49
обстріл школа
Росіяни пошкодили 570 українських закладів освіти, 73 з яких зруйнували повністю, - ювенальні прокурори
09:48
Тейлор Хокінс
Під час гастролей помер барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокінс
09:29
Ексклюзив
ЗСУ
"Ми будемо битись до останнього клаптика нашої землі й ніколи не визнаємо Крим чи Херсон, чи будь-яке інше місто не українським": боєць ЗСУ про ситуацію на Півдні
09:25
Ексклюзив
Мінус шість російських генералів, – військовий експерт
09:19
обстріли цивільних
Росія далі бомбитиме міста, щоб деморалізувати українські сили, – Міноборони Великої Британії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV