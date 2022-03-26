В ООН назвали кількість вбитих російськими окупантами мирних жителів України

Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

За даними Організації об'єднаних націй втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, коли Росія почала війну проти України, до 24 березня 2022 року становлять 2788 цивільних, зокрема 1081 загиблий.

"ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, і особливо в останні дні, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще очікують підтвердження", – заявили в ООН.

Це стосується Маріуполя і Волновахи (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Сєвєродонецька і Рубіжного (Луганська область), Тростянця (Сумська область), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – йдеться у документі.

26 березня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло щонайменше 136 дітей.

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