Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло щонайменше 136 дітей
Поранення різних ступенів тяжкості отримало 199 дітей.
Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Еспресо.TV.
"Станом на 8 годину 26 березня 2022 року, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 136 дітей та постраждало 199 дітей", – зазначено в повідомленні.
Як додали в Офісі Генпрокурора,найбільше постраждало дітей у Київській – 64, Харківській – 44, Донецькій – 50, Чернігівській – 38, Миколаївській – 28, Луганській – 25, Запорізькій – 17, Херсонській – 20, столиці – 16, Житомирській – 15 та Сумській – 14 областях.
25 березня 2022 року внаслідок обстрілу військовими РФ на Донеччині загинула 9-річна дитина, ще одна отримала поранення.
Ці дані є приблизними, точної цифра загиблих і постраждалих не відомо. Фактичну кількість загиблих і поранених дітей неможливо встановити, оскільки в українських містах тривають активні бойові дії.
- Нагадаємо, як повідомляли в Офісі генпрокурора, на 25 березня від початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 135 дітей, іще 184 отримали поранення, найбільше постраждалих – на Київщині.
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