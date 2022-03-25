В Україні через війну загинуло 135 дітей, 184 зазнали поранень, - Офіс генпрокурора

Про це повідомив Офіс генпрокурора.



Станом на 25 березня внаслідок повномасштабної війни РФ проти України загинуло 135 дітей дітей, 184 - зазнали поранень. Найбільше дітей постраждало в Київській - 64, Харківській - 44, Донецькій - 46, Чернігівській - 34, Миколаївський - 25, Запорізькій - 26, столиці - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 та Сумській - 14 областях.



Унаслідок боїв у Рубіжному на Луганщині загинуло двоє дітей. Через російський обстріл Новомихайлівки на Донеччині 24 березня двоє дітей 6 та 13 років зазнали поранень. Також 24 березня в Обільному Мелітопольського району Запорізької області підлітки 13, 14 та 15 років підірвалися на міні. Один з них перебуває в реанімації у важкому стані.



Дані не остаточні, адже неможливо оглянути місця обстрілів у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

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