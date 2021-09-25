В ООН оприлюднили звіт про звірства режиму Лукашенка у Білорусі

Про це повідомляє Голос Америки.

У звіті, представленому на сесії Ради з прав людини в ООН в Женеві, було оприлюднено дані про порушення прав людини в Білорусі, починаючи з травня 2020 року.

"Я глибоко стурбована все більш жорсткими обмеженнями основних громадянських свобод, включаючи рейди поліції на організації, що представляють громадянське суспільство і незалежні ЗМІ, а також арештами і кримінальним переслідуванням правозахисників і журналістів", – сказала Бачелет.

Вона додала, що у Білорусі понад 650 політв'язнів. Минулого року, за даними ООН, було затримано 500 журналістів, щонайменше 68 з яких зазнали жорстокого поводження.

Мішель Бачелет наголосила, що в ООН надходять повідомлення про тортури, яких зазнавали арештовані білоруси. Щонайменше четверо протестувальників померли під час тримання під вартою в міліції.

В ООН також надходили свідчення про сексуальне насильство, скоєне співробітниками правоохоронних органів проти жінок та чоловіків. За словами Бачелет, мова йде про сексуальне насильство, загрози сексуального насильства, психологічне насильство і сексуальні домагання.