В ООН оприлюднили звіт про звірства режиму Лукашенка у Білорусі
Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет оприлюднила звіт, у якому режим Лукашенка звинувачують у репресіях проти політв'язнів у Білорусі
Про це повідомляє Голос Америки.
У звіті, представленому на сесії Ради з прав людини в ООН в Женеві, було оприлюднено дані про порушення прав людини в Білорусі, починаючи з травня 2020 року.
"Я глибоко стурбована все більш жорсткими обмеженнями основних громадянських свобод, включаючи рейди поліції на організації, що представляють громадянське суспільство і незалежні ЗМІ, а також арештами і кримінальним переслідуванням правозахисників і журналістів", – сказала Бачелет.
Вона додала, що у Білорусі понад 650 політв'язнів. Минулого року, за даними ООН, було затримано 500 журналістів, щонайменше 68 з яких зазнали жорстокого поводження.
Мішель Бачелет наголосила, що в ООН надходять повідомлення про тортури, яких зазнавали арештовані білоруси. Щонайменше четверо протестувальників померли під час тримання під вартою в міліції.
В ООН також надходили свідчення про сексуальне насильство, скоєне співробітниками правоохоронних органів проти жінок та чоловіків. За словами Бачелет, мова йде про сексуальне насильство, загрози сексуального насильства, психологічне насильство і сексуальні домагання.
- Нагадаємо, 19 вересня журналістка газети "Наша ніва" Катерина Карпицька розповіла про знущання, які їй довелося пережити в СІЗО силових органів Лукашенка на вулиці Окрестіна, де вона провела 30 діб.
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