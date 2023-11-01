В ОП вважали, що автор матеріалу Time про Зеленського у них у кишені, але він заговорив про критичні речі, - політолог Цибулько
Політичний експерт Володимир Цибулько прокоментував матеріал у журналі TIME журналіста Саймона Шустера з коментарями президента Зеленського та його оточення після візиту до США у вересні
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"В ОП знали, що Шустер пише книгу про Зеленського. Тому комунікація з Банковою та інсайди для написання резонансної книги йому дуже потрібні. На Банковій вважали, що Саймон у них у кишені. Але обставини змінюються, як і задум книги, ймовірно, з перебігом корупційних скандалів, які супроводжують останнім часом владу. Журналіст заговорив про критичні речі для України, це всіх збентежило", - зазначив Цибулько.
За його словами, матеріал Саймона Шустера викликав "нервозність" в ОП. Оскільки вони робили його мало не головним журналістом для комунікації з Західною медіа-сферою.
"Зеленський нагородив Саймона Шустера орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Він причепив ярлик неонацистів до бригади "Азов" і це було досить болісно, бо ми терпіли приниження честі українських воїнів на тлі незначної масової підтримки. Адже масова підтримка Україна з'явилася тоді, коли почалися бої і з'явився героїзм. До цього світоглядна спадщина Шустера, принесена дещо з Москви, цілком вкладалась в "картину світу" Банкової", - підкреслив політексперт.
Коментарі з боку Подоляка свідчать про те, що вони не здатні прораховувати наслідки своїх діянь і союзництв з тими чи іншими медійними середовищами, вважає Цибулько.
"Багато українських експертів, теми які зачепив Шустер у своїй публікації, проговорювали останні кілька місяців. Шустер виявився "пророком" зі сторони, який для самих українців розставив деякі акценти. Тому що українці дещо сумнівалися так би мовити у достовірності оцінки тих чи інших подій з боку українських експертів. Тепер ця публікація в TIME, ніби розставляє остаточні акценти", - резюмував він.
Ситуація у світі динамічна, але не для Банкової, що дуже прикро.
"Ми бачимо невдалий візит спочатку Зеленського до США, пізніше принизлива історія з візитом до Румунії, де проросійська депутатка по суті зірвала зустріч в парламенті для Зеленського. Тобто тут відбулися певні динамічні процеси, які на Банковій очевидно не хотіли бачити та помічати", - додав Цибулько.
- У колонці Саймона Шустера для Time ішлося про те, що президент Володимир Зеленський втомився запевняти партнерів у майбутній перемозі України. "Зеленський відчуває себе зрадженим своїми західними союзниками. Вони залишили його без засобів для перемоги у війні, лише з засобами для того, аби вижити", - цитують у матеріалі помічника Зеленського, який забажав залишитись неназваним.
- Радник голови ОП Михайло Подоляк не розуміє, які такі анонімні джерела надавали журналістові інформацію для колонки про президента Володимира Зеленського у Time.
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