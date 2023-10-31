Радник голови ОП про присвячену Зеленському колонку в Time: "Суб'єктивна думка журналіста"

Про це він сказав "Радіо Свобода".

Подоляк назвав колонку "суб'єктивною точкою зору конкретного журналіста".

"Не забуваймо, що це субʼєктивна точка зору конкретного журналіста, який має своє бачення того, що відбувається. Друге, я зовсім не розумію, що таке анонімні джерела постійно. Тому що коли я з кимось розмовляю від імені Офісу президента, то я обов’язково кажу, що це я говорю... Подекуди ці анонімні джерела – це люди, які не мають доступу до певної інформації, але які десь там поряд знаходяться і вони хочуть збільшити свою вагу і свої бачення видають за аксіоматичні знання", - сказав радник керівника ОП.

Він запевнив, що ОП не вважає міжнародних партнерів зрадниками.

"Є обʼєктивні речі, про які треба говорити. Ми про них уже, до речі, говорили неодноразово… Тому треба все ж таки збільшити швидкість постачання тієї чи іншої техніки в Україні чи більше докладатись, скажімо, до того, щоб Україна мала всі ресурси для справедливої фіналізації цієї війни. Отут є трошки нерозуміння, чому повільно ми це робимо", – сказав Подоляк.