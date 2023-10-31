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Радник голови ОП про присвячену Зеленському колонку в Time: "Суб'єктивна думка журналіста"

31 жовтня, 2023 вiвторок
13:07
Україна Зеленський на Зміїному

Радник голови ОП Михайло Подоляк не розуміє, які такі анонімні джерела надавали журналістові інформацію для колонки про президента Володимира Зеленського у Time

Про це він сказав "Радіо Свобода".

Подоляк назвав колонку "суб'єктивною точкою зору конкретного журналіста".

"Не забуваймо, що це субʼєктивна точка зору конкретного журналіста, який має своє бачення того, що відбувається. Друге, я зовсім не розумію, що таке анонімні джерела постійно. Тому що коли я з кимось розмовляю від імені Офісу президента, то я обов’язково кажу, що це я говорю... Подекуди ці анонімні джерела – це люди, які не мають доступу до певної інформації, але які десь там поряд знаходяться і вони хочуть збільшити свою вагу і свої бачення видають за аксіоматичні знання", - сказав радник керівника ОП.

Він запевнив, що ОП не вважає міжнародних партнерів зрадниками.

"Є обʼєктивні речі, про які треба говорити. Ми про них уже, до речі, говорили неодноразово… Тому треба все ж таки збільшити швидкість постачання тієї чи іншої техніки в Україні чи більше докладатись, скажімо, до того, щоб Україна мала всі ресурси для справедливої фіналізації цієї війни. Отут є трошки нерозуміння, чому повільно ми це робимо", – сказав Подоляк.

  • У колонці Саймона Шустера для Time ішлося про те, що президент Володимир Зеленський втомився запевняти партнерів у майбутній перемозі України. "Зеленський відчуває себе зрадженим своїми західними союзниками. Вони залишили його без засобів для перемоги у війні, лише з засобами для того, аби вижити", - цитують у матеріалі помічника Зеленського, який забажав залишитись неназваним.
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Михайло Подоляк
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