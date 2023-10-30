Зеленський розповів про втому від боротьби за переконання союзників у перемозі України

Про це він розповів журналісту TIME Саймону Шустеру.

Виступаючи у Вашингтоні наприкінці вересня Зеленський відчував виснаження не тільки внаслідок викликів, пов’язаних з війною, але й через невпинну потребу переконувати союзників у тому, що Україна може здобути перемогу за їх підтримки.

"Ніхто не вірить у нашу перемогу так, як я. Ніхто. Ніхто", - сказав президент і додав, що вселення цієї віри у союзників: "забирає всю силу, енергію. Розумієте? Це забирає так багато всього".

Він зазначив, що найбільш тривожним є те, що деяка частина світу привикла до війни в Україні, а втома накопичується, немов хвиля.

"Ви бачите це в Сполучених Штатах, в Європі. І ми бачимо, що як тільки вони починають трохи втомлюватися, для них це стає схожим на шоу: Я не можу дивитися цей повтор 10-й раз", - каже Зеленський.

Після поїздки до США журналісти Time повернулися до Києва разом з президентом та його командою, щоб спробувати зрозуміти, як буде реагувати на сигнали, отримані від американців, включаючи наполегливі заклики до боротьби з корупцією. Вже першого дня у столиці Шустер поставив питання одному з неназваних представників оточення Зеленського про його самопочуття й одразу ж отримав відповідь: "Злий".

Один з досвідчених членів команди президента України розповів, що тепер у Зеленського не залишилося оптимізму, почуття гумору або здатності оживити зустріч - він заходить, отримує останні новини, дає накази й виходить.

"Зеленський відчуває себе зрадженим своїми західними союзниками. Вони залишили його без засобів для перемоги у війні, лише засоби для того, щоб пережити її", - цитують у матеріалі помічника Зеленського, який залишився анонімом.

Повідомляється, непохитна віра президента в перемогу тепер ще більше зміцніла і прийняла таку форму, яка викликає тривогу серед його радників: "Він обманює себе. У нас немає варіантів. Ми не перемагаємо. Але спробуй йому це сказати".

Що відомо про поїздку президента у Вашингтон

Нагадаємо, Володимир Зеленський 18 вересня розпочав візит до США. Він, зокрема, взяв участь у роботі 78-ї сесії Генасамблеї ООН, виступив у Раді Безпеки та провів низку зустрічей з іноземними лідерами.

21 вересня Зеленський відвідає з візитом Вашингтон, де виступить у конгресі, а у Білому домі зустрінеться з Джо Байденом.

Важливим питанням на переговорах було надання ППО для ЗСУ.