Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією "ППО для України – серед топових питань": Зеленський про тематику перемовин у Вашингтоні

"ППО для України – серед топових питань": Зеленський про тематику перемовин у Вашингтоні

21 вересня, 2023 четвер
14:29
Війна з Росією Зеленський в ООН

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні важливі переговори у Вашингтоні, а одним із найважливіших питань буде надання ППО для ЗСУ

Про це Зеленський написав у телеграмі.

"Цієї ночі російські терористи завдали чергового масованого удару. Зокрема, по інфраструктурі. Більшість ракет збито. Але тільки більшість. Не всі. Я вдячний рятувальникам, які миттєво розпочали ліквідацію наслідків улучань. Дякую й кожній країні, яка вже надала Україні протиракетні системи. Працюємо, щоб повністю позбавити Росію терористичного потенціалу", - наголосив український лідер.

Зеленський у Вашингтоні проситиме більше протиповітряної оборони для захисту мирних українських населених пунктів і техніки на передову. Також серед важливих питань буде запровадження більшої кількості санкцій на країну-агресорку.

"Більше ППО. Більше санкцій. Більше підтримки для українських воїнів на передовій.
Російський терор повинен програти", - закликав президент України.

  • Нагадаємо, Володимир Зеленський 18 вересня розпочав візит до США. Він, зокрема, взяв участь у роботі 78-ї сесії Генасамблеї ООН, виступив у Раді Безпеки та провів низку зустрічей з іноземними лідерами. А 21 вересня Зеленський відвідає з візитом Вашингтон, де виступить у конгресі, а у Білому домі зустрінеться з Джо Байденом.
  • Україна зранку 21 вересня пережила дві хвилі ракетних атак з боку РФ. У Києві, на Київщині, в Черкасах та Харкові є постраждалі. У Черкасах зруйнований готель. Деталі читайте в текстовому онлайні.
  • Війська РФ завдали масованого удару крилатими ракетами по всій Україні. Ворог їх запустив з 10 літаків Ту-95МС. Українські Повітряні сили та ППО Сил оборони знищили більшість ракет. 
Світ
Росія
ППО
США
Володимир Зеленський
Читайте також:
20 вересня, 2023 середа
ЗСУ підтвердили ураження командного пункту Чорноморського флоту РФ під Севастополем
"Шахтар", Ліга чемпіонів
20 вересня, 2023 середа
Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після поразки у матчі з "Порту"
касетні снаряди, снаряд
19 вересня, 2023 вiвторок
Підрив обороноздатності та ставлениця Портнова: чому держаудит проблема не Міноборони, а держави
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.67
    Купівля 37.67
    Продаж 38.44
  • EUR
    Купівля 40.43
    Продаж 41.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
21 вересня
14:21
Вийшов трейлер нової частини "Голодних ігор"
14:01
Центр національного спротиву
Центр нацспротиву розробив постер, присвячений знищенню Чорноморського флоту РФ
13:55
З'явилися супутникові знімки удару ЗСУ по командному пункту росіян у Криму
13:46
Оновлено
Севастополь. Крим
СБУ та ВМС України завдали удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму
13:44
На фото: Постер фільму "ЄвроДонбас"
У Києві відбулася прем'єра документальної стрічки "ЄвроДонбас". Де подивитися
13:41
США Україна
Україна отримала грант у $1,25 млрд від США
13:39
Оновлено
Заступник командувача підводних сил Північного флоту РФ Іван Ковган
Серед загиблих у Нагірному Карабаху "миротворців" РФ виявився заступник командувача підводних сил Північного флоту Росії
13:36
OPINION
Андрій Бондар
Ті, хто плаче, ніби польська участь у нашій війні зменшиться, дарма нагнітають
13:29
Новини компаній
Компанія IDS Ukraine вимагає зупинити рейдерство "Моршинської" та скасувати конкурс АРМА
13:14
осінь
Сонячна погода із сильними поривами вітру: прогноз на 22 вересня від Наталки Діденко
13:08
Оновлено
Зерно
Україна та Польща домовилися знайти спільне рішення щодо експорту агропродукції
13:05
обстріл Одеси
Окупанти зруйнували в Україні 250 об'єктів культурної спадщини
12:54
пам'ятник Петру І на території музею Полтавської битви
Місцева влада Полтави блокує знесення пам'ятника Петру І, - джерела
12:44
Верховна Рада
Рада скасувала висновки ДАСУ, які вимагали від оборонних підприємств повернути прибуток
12:34
Ексклюзив
"Все неправда": польський політик про заяву Моравецького, що Польща більше не передає зброю для України
12:23
Верховна Рада
Рада ухвалила законопроєкт про нацменшини. Це одна з вимог для початку переговорів про членство в ЄС
12:23
Постачали в РФ продукцію для атомної енергетики: СБУ затримала керівників заводу в Сумах
12:16
Корейський KF-16D
У Південній Кореї під час зльоту розбився винищувач
11:53
На фото: військовослужбовець Росгвардії Дементьєв Олександр Павлович
Хакери отримали доступ до пошти росіянина, причетного до ударів БПЛА по Нікополю. Деталі
11:43
Микола Княжицький
Польща продовжує передавати Україні зброю, - депутат Княжицький
11:41
вибух газопроводу, Румунія
У Румунії вибухнув газопровід: 4 людини загинули, 5 поранено
11:40
завод Ferrexpo
Мінюст арештував 50,3% часток двох підприємств Ferrexpo в Україні. Компанія називає обмеження незаконними
11:25
Огляд
міжнародний огляд
Росія вдарила ракетами по Україні після промови Зеленського в ООН, а Польща припиняє постачання зброї в Україну на тлі боротьби за зерно. Акценти світових ЗМІ 21 вересня
11:18
На фото: галактика Чумацький Шлях
Команда NASA змоделювала проблиск нашої галактики в гравітаційних хвилях
11:16
Оновлено
збиті ракети
Росія обстріляла Україну ракетами: є постраждалі
11:02
Ексклюзив
Наслідки ракетного удару РФ по Києву 21 вересня 2023 року
Уламками вікна пошкодило руку й ногу: внаслідок атаки РФ у Києві постраждала 9-річна дівчинка
10:59
електроенергія, світло ЛЕП
Через масований обстріл РФ пошкоджені енергооб’єкти в західних і центральних регіонах України
10:58
PR
"Мег 2: Западина": нові пригоди океанографа Джонаса на SWEET.TV
10:47
кібератака
Окупанти заявили про "масштабну кібератаку" на кримські інтернет-ресурси
10:38
Нафтогаз
Нафтогаз оголосив про вихід із дефолту
10:29
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 вересня: як змінилася ціна долара та євро
10:21
Президент Ірану Ібрагім Райсі
Президент Ірану: США мають послабити санкції, аби продемонструвати готовність повернутися до ядерної угоди
10:00
OPINION
Микола Скиба
Нотатки на полях освітнього бюджету
09:51
Атака
Україна відбила масовий ракетний удар Росії: 36 з 43 крилатих ракет знищено
09:49
Ексклюзив
"Йде вже новий етап": генерал Маломуж пояснив активізацію ворогом ракетних атак України
09:37
Газпром
Нафтогаз не планує продовжувати транзит російського газу, інше рішення шукатиме лише в разі прохання європейців
09:28
Оновлено
Херсонщина
Армія РФ двічі атакувала Херсон: 4 загиблих, 5 постраждалих
09:14
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 кораблів РФ, ракетоносіїв немає
09:07
росія мобілізація
Російські солдати страждають від низького морального духу через відсутність ротації - британська розвідка
09:01
На фото: Астронавти Artemis II
Перший крок до Місяця: NASA протестувала наземну систему для місії Artemis II
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV