"ППО для України – серед топових питань": Зеленський про тематику перемовин у Вашингтоні

Про це Зеленський написав у телеграмі.

"Цієї ночі російські терористи завдали чергового масованого удару. Зокрема, по інфраструктурі. Більшість ракет збито. Але тільки більшість. Не всі. Я вдячний рятувальникам, які миттєво розпочали ліквідацію наслідків улучань. Дякую й кожній країні, яка вже надала Україні протиракетні системи. Працюємо, щоб повністю позбавити Росію терористичного потенціалу", - наголосив український лідер.

Зеленський у Вашингтоні проситиме більше протиповітряної оборони для захисту мирних українських населених пунктів і техніки на передову. Також серед важливих питань буде запровадження більшої кількості санкцій на країну-агресорку.

"Більше ППО. Більше санкцій. Більше підтримки для українських воїнів на передовій.

Російський терор повинен програти", - закликав президент України.