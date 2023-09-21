"ППО для України – серед топових питань": Зеленський про тематику перемовин у Вашингтоні
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні важливі переговори у Вашингтоні, а одним із найважливіших питань буде надання ППО для ЗСУ
Про це Зеленський написав у телеграмі.
"Цієї ночі російські терористи завдали чергового масованого удару. Зокрема, по інфраструктурі. Більшість ракет збито. Але тільки більшість. Не всі. Я вдячний рятувальникам, які миттєво розпочали ліквідацію наслідків улучань. Дякую й кожній країні, яка вже надала Україні протиракетні системи. Працюємо, щоб повністю позбавити Росію терористичного потенціалу", - наголосив український лідер.
Зеленський у Вашингтоні проситиме більше протиповітряної оборони для захисту мирних українських населених пунктів і техніки на передову. Також серед важливих питань буде запровадження більшої кількості санкцій на країну-агресорку.
"Більше ППО. Більше санкцій. Більше підтримки для українських воїнів на передовій.
Російський терор повинен програти", - закликав президент України.
- Нагадаємо, Володимир Зеленський 18 вересня розпочав візит до США. Він, зокрема, взяв участь у роботі 78-ї сесії Генасамблеї ООН, виступив у Раді Безпеки та провів низку зустрічей з іноземними лідерами. А 21 вересня Зеленський відвідає з візитом Вашингтон, де виступить у конгресі, а у Білому домі зустрінеться з Джо Байденом.
- Україна зранку 21 вересня пережила дві хвилі ракетних атак з боку РФ. У Києві, на Київщині, в Черкасах та Харкові є постраждалі. У Черкасах зруйнований готель. Деталі читайте в текстовому онлайні.
- Війська РФ завдали масованого удару крилатими ракетами по всій Україні. Ворог їх запустив з 10 літаків Ту-95МС. Українські Повітряні сили та ППО Сил оборони знищили більшість ракет.
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