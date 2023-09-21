Україна відбила масовий ракетний удар Росії: 36 з 43 крилатих ракет знищено

Про це інформують Повітряні сили та Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

"Уночі 21 вересня 2023 року близько 03:40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району західніше Енгельса", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що ракети запускали у декілька хвиль, водночас у повітряному просторі України вони постійно змінювали курс.

У результаті роботи Повітряних сил ЗСУ та ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет противника.

"До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби", - уточнюють військові.

Крім того, о 06:00 ранку ворог завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову.