Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Україна відбила масовий ракетний удар Росії: 36 з 43 крилатих ракет знищено

Україна відбила масовий ракетний удар Росії: 36 з 43 крилатих ракет знищено

21 вересня, 2023 четвер
09:51
Війна з Росією Атака

У ніч на 21 вересня війська РФ завдали масованого удару крилатими ракетами по всій Україні. Ворог їх запустив з 10 літаків Ту-95МС. Українські Повітряні сили та ППО Сил оборони знищили більшість ракет

Про це інформують Повітряні сили та Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

"Уночі 21 вересня 2023 року близько 03:40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району західніше Енгельса", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що ракети запускали у декілька хвиль, водночас у повітряному просторі України вони постійно змінювали курс.

У результаті роботи Повітряних сил ЗСУ та ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет противника.

"До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби", - уточнюють військові.

Крім того, о 06:00 ранку ворог завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову.

  • Україна зранку 21 вересня пережила дві хвилі ракетних атак з боку РФ. У Києві, на Київщині, в Черкасах та Харкові є постраждалі. У Черкасах зруйнований готель. Деталі читайте в текстовому онлайні.
  • Крім того, уночі та вранці 21 вересня російські терористи атакували місто Херсон. Унаслідок ворожого обстрілу загинули чотири людини, ще 5 отримали поранення.  

Україна
Росія
ППО
російська армія
ракетний удар
Читайте також:
20 вересня, 2023 середа
Дуда не зміг зустрітися з Зеленським у Нью-Йорку та прокоментував зернові протиріччя
20 вересня, 2023 середа
Публікація білоруського вченого з зашифрованою фразою "Сдохни, Путлер" зникла з сайту журналу московського університету
18 вересня, 2023 понедiлок
"Так багато смертей за такий мізер": Ілон Маск прокоментував український контрнаступ
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.69
    Купівля 37.69
    Продаж 38.47
  • EUR
    Купівля 40.47
    Продаж 41.4
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
21 вересня
10:00
OPINION
Микола Скиба
Нотатки на полях освітнього бюджету
09:49
Ексклюзив
"Йде вже новий етап": генерал Маломуж пояснив активізацію ворогом ракетних атак України
09:47
Зерно
Зернова суперечка: у Польщі заявили про готовність переговорів з Україною
09:37
Газпром
Україна продовжить транзит російського газу тільки заради Європи, - Нафтогаз
09:28
Оновлено
Херсонщина
Армія РФ двічі атакувала Херсон: 4 загиблих, 5 постраждалих
09:14
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 6 кораблів РФ, ракетоносіїв немає
09:12
Оновлено
збиті ракети
Росія обстріляла Україну ракетами: є постраждалі
09:07
росія мобілізація
Російські солдати страждають від низького морального духу через відсутність ротації - британська розвідка
09:01
На фото: Астронавти Artemis II
Перший крок до Місяця: NASA протестувала наземну систему для місії Artemis II
08:50
білоруські гелікоптери
У Білорусі у прикордонних з Україною областях пройдуть військові навчання
08:19
"Транзит українського зерна через Польщу триває": Дуда висловив побоювання щодо польського ринку
08:07
Інфографіка
знищена техніка окупантів
Сили оборони ліквідували 490 окупантів, 29 дронів і 41 артсистему, - Генштаб
08:00
Зоря
"Зоря" - "Гент": де та коли дивитись стартовий матч українців у Лізі конференцій
07:51
Нікополь
Окупанти вночі атакували Нікополь на Дніпропетровщині: 3 постраждалих
06:30
Оновлено
Севастополь. Крим
Масована повітряна атака у Криму: міноборони РФ повідомило про 19 дронів
06:27
ЗСУ
Сили оборони продовжують успішно наступати на Бахмутському і Мелітопольському напрямках, - ISW
05:40
TikTok
У Франції вперше подали позов на ТікТок за доведення до самогубства
05:29
Конгрес США
Виступ Зеленського у конгресі США допоможе ухвалити новий пакет фінансування для України ,- Кірбі
05:27
зерно, пшениця, комбайн
Румунія та Україна розроблять систему ліцензування для зерна
04:06
вагнерівці у Бахмуті
Міноборони РФ витісняє вагнерівців з Сирії, - ISW
03:37
культура, новини Києва
Пам'ятник Щорсу у Києві хочуть виключити з охоронного реєстру: це прискорить демонтаж
03:09
Байден в ході зустрічі з Зеленським може оголосити новий пакет військової допомоги Україні, - Reuters
02:20
зерно, пшениця, комбайн
Словаччина вважає прийнятним український план експорту агропродукції
01:52
Російський літак, який розбирають на запчастини через санкції
В 2023 році у РФ зафіксовано рекордну кількість авіаційних інцидентів, - ЗМІ
01:24
Володимир Зеленський, Бразилія ,ООН
Зеленський зустрівся у США з президентом Бразилії да Сілвою
00:43
Володимир Зеленський та Олаф Шольц (праворуч)
Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з Шольцом, фон дер Ляєн та Йоганнісом
00:28
Ryanair
Італія звинувачує Ryanair у зловживанні панівним становищем на ринку країни
2023, середа
20 вересня
23:57
Оновлено
Анатолій Трубін (ліворуч), Бенфіка - Зальцбург, Ліга чемпіонів
Трубін провалився з "Бенфікою", "Баварія" та МЮ забили 7 голів, результати усіх матчів середи в ЛЧ
23:53
Олександр Зінченко (ліворуч), Арсенал - ПСВ, Ліга чемпіонів
Зінченко допоміг "Арсеналу" розбити ПСВ у Лізі чемпіонів
23:37
Дмитро Пєсков
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 20 вересня
23:10
Матеуш Моравецький
Польща більше не передає зброю Україні, оскільки озброюється сама, - Моравецький
22:43
Оновлено
Удари ЗС Азербайджану по вірменських позиціях у Нагірному Карабаху
Алієв заявив про "виконання всіх завдань" у Карабаху та відновлення суверенітету Азербайджану, в Єревані спалахнули протести
22:10
Донеччина, обстріл
Росіяни із самохідного міномета "Тюльпан" вбили чотирьох людей на Донеччині
21:43
Лука Модріч (ліворуч), Реал - Уніон, Ліга чемпіонів
"Реал" у компенсований час дотиснув "Уніон" у Лізі чемпіонів
21:41
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Через кризу з Польщею Україна може мати проблеми на переговорах щодо вступу до ЄС, - нардеп Наливайченко
21:18
Лавров
Лавров на Радбезі ООН згадав про територіальні претензії до Франції та Великої Британії
21:05
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Зернова криза" не має затьмарити відносини між Україною та Польщею. Колонка Сергія Згурця
21:02
Ексклюзив
зерно, пшениця, комбайн
За вересень в Україні будуть одні з найкращих показників по експорту, - заступник голови Всеукраїнської аграрної ради
21:01
російські "миротворці" у Нагірному Карабаху
Міноборони РФ заявило про загибель своїх "миротворців" у Нагірному Карабаху
20:44
збірна України, футзал
Україна програла Польщі у відборі на ЧС з футзалу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV