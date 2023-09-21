Армія РФ вночі обстріляла Херсон: 2 загиблих, 5 постраждалих

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Внаслідок нічних обстрілів Херсона армією РФ попередньо постраждали 7 людей: 2 - загинули, 5 - поранені", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни атакували житлові будинки: "Пошкоджені приватні і багатоквартирний будинки, горіли автівки. Інформація уточнюється".

Пізніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що близько 3:40 окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка.

"61-річна херсонка госпіталізована у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості. 81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці", - повідомив він.

Також він додав, що внаслідок ворожої атаки загинули два чоловіки - 29 і 41 рік.

"Вони знаходилися всередині гуртожитку, в який поцілили окупанти", - написав Прокудін.