Армія РФ вночі обстріляла Херсон: 2 загиблих, 5 постраждалих
Вночі 21 вересня російські терористи атакували місто Херсон. Унаслідок ворожого обстрілу загинули дві людини, ще 5 отримали поранення
Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Внаслідок нічних обстрілів Херсона армією РФ попередньо постраждали 7 людей: 2 - загинули, 5 - поранені", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни атакували житлові будинки: "Пошкоджені приватні і багатоквартирний будинки, горіли автівки. Інформація уточнюється".
Пізніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що близько 3:40 окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка.
"61-річна херсонка госпіталізована у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості. 81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці", - повідомив він.
Також він додав, що внаслідок ворожої атаки загинули два чоловіки - 29 і 41 рік.
"Вони знаходилися всередині гуртожитку, в який поцілили окупанти", - написав Прокудін.
- Уранці вівторка, 19 вересня, російські окупанти обстріляли херсонський тролейбус. Унаслідок атаки РФ загинув сержант поліції та пасажир, ще один чоловік отримав поранення.
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