В ОРЛО споживчий кошик майже на 40% дорожчий, ніж на підконтрольній Україні території
У травні в ОРЛО вартість споживчого кошика майже на 40% була вища, ніж на підконтрольній уряду України території
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"Моніторинг відкритих джерел щодо споживчих цін на продукти харчування у так званій ЛНР спростовує міфи про "солодке життя" у "народній республіці". Середні споживчі ціни на продукти харчування у травні 2022 року в територіальних громадах Луганської області, які через збройну агресію РФ перебувають у тимчасовій окупації, значно вищі, ніж на території України, підконтрольній уряду", - наголосив він.
Так, картопля дорожча на 45,44%, олія соняшникова - на 44,95%, цибуля ріпчаста - на 44,47%, яйця курячі - на 42,79%, морква - на 39,99%, птиця (тушка куряча) - на 39,36%, свинина - на 31,99%, буряк - на 29,14%, макаронні вироби - на 22,34%.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.49
Купівля 34.49Продаж 35.36
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.28
- Актуальне
- Важливе