Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Моніторинг відкритих джерел щодо споживчих цін на продукти харчування у так званій ЛНР спростовує міфи про "солодке життя" у "народній республіці". Середні споживчі ціни на продукти харчування у травні 2022 року в територіальних громадах Луганської області, які через збройну агресію РФ перебувають у тимчасовій окупації, значно вищі, ніж на території України, підконтрольній уряду", - наголосив він.

Так, картопля дорожча на 45,44%, олія соняшникова - на 44,95%, цибуля ріпчаста - на 44,47%, яйця курячі - на 42,79%, морква - на 39,99%, птиця (тушка куряча) - на 39,36%, свинина - на 31,99%, буряк - на 29,14%, макаронні вироби - на 22,34%.

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