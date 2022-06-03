В Оттаві відмовилися піднімати прапор РФ над мерією на День Росії через війну проти України
У Канаді мер Оттави Джим Вотсон відмовився піднімати над мерією прапор РФ на День Росії 12 червня й мати відносини з російським урядом, поки триває війна проти України
Про це пише Укрінформ.
"Я відхилив запит посольства Росії стосовно прапора РФ мерією над Оттави у день їхньої незалежності 12 червня", - зауважив Джим Вотсон.
Він відповів дипломатам з РФ, що мерія не матиме відносин із російським урядом і його незаконним вторгненням в Україну, поки він не виведе окупантів із країни.
- Довідка: над мерією Оттави традиційно піднімають прапори різних держав на національні свята. Зокрема, 24 серпня над мерією височіє стяг України.
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