Про це пише Укрінформ.

"Я відхилив запит посольства Росії стосовно прапора РФ мерією над Оттави у день їхньої незалежності 12 червня", - зауважив Джим Вотсон.

Він відповів дипломатам з РФ, що мерія не матиме відносин із російським урядом і його незаконним вторгненням в Україну, поки він не виведе окупантів із країни.

Довідка: над мерією Оттави традиційно піднімають прапори різних держав на національні свята. Зокрема, 24 серпня над мерією височіє стяг України.

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