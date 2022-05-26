В Оттаві запропонували безкоштовний проїзд у громадському транспорті для біженців з України
Вимушено переміщені люди з України, які прибули до столиці Канади, зможуть користуватись користуватися громадським транспортом безкоштовно
Про це повідомляють на платформі Visit Ukraine.
Безкоштовним проїздом можна буде скористатись за допомогою спеціальних карток. Вони дійсні впродовж 6 місяців з дня видачі. Отримати картки можна в центрах для біженців, список центрів за посиланням.
"Українці, які прибули до Канади в рамках програми CUAET, мають можливість скористатися безкоштовним проїздом всіма видами міського транспорту по Оттаві від OC Transpo. Безкоштовним також є проїзд в Para Transpo - спеціальному транспорті для людей з інвалідністю, які не можуть скористатися громадським транспортом",- йдеться у повідомленні.
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