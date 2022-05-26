В Оттаві запропонували безкоштовний проїзд у громадському транспорті для біженців з України

Про це повідомляють на платформі Visit Ukraine.

Безкоштовним проїздом можна буде скористатись за допомогою спеціальних карток. Вони дійсні впродовж 6 місяців з дня видачі. Отримати картки можна в центрах для біженців, список центрів за посиланням.

"Українці, які прибули до Канади в рамках програми CUAET, мають можливість скористатися безкоштовним проїздом всіма видами міського транспорту по Оттаві від OC Transpo. Безкоштовним також є проїзд в Para Transpo - спеціальному транспорті для людей з інвалідністю, які не можуть скористатися громадським транспортом",- йдеться у повідомленні.

10 квітня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо сказав, що Канада організує евакуацію для українських біженців у Європі.

12 травня Оттава оголосила про організацію безкоштовного перевезення українських біженців із Польщі до канадських міст.

24 травня Канада організувала чартер для понад 300 українських біженців.

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