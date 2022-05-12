Канада готує ще 3 авіарейси з Польщі для українських біженців
Оттава оголосила про організацію безкоштовного перевезення українських біженців із Польщі до канадських міст
Про це повідомляє CBC News.
Оттава оголосила про організацію 3 чартерних рейсів, які доставлять українських біженців із Польщі до Канади.
За словами урядовця, літаки вилетять із Варшави і прибудуть у Вінніпег (23 травня), Монреаль (29 травня) та Галіфакс (2 червня).
За оцінками Радіо-Канада, всього транспортують близько 900 українців, по 300 осіб на рейс.
Оттава домовилася з приватним перевізником про проведення процедури та готується оплатити усі витрати. Місця на борту розподілятимуться у порядку черги.
Забронювати місце зможуть лише українці, які отримали візу через новий дозвіл на екстрену поїздку в Канаду-Україна (AVUCU). Особи, які відповідають вимогам, отримають електронний лист з інформацією про те, як зареєструватися на рейс.
Як повідомляється, по прибуттю, українцям, які не мають місця для проживання, нададуть безкоштовне житло на термін до 14 днів.
- Нагадаємо, що 9 квітня уряд Канади дозволив частині біженців з України не надавати біометричні дані при в'їзді
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