English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна біженці з України Канада готує ще 3 авіарейси з Польщі для українських біженців

Канада готує ще 3 авіарейси з Польщі для українських біженців

12 травня, 2022 четвер
07:26
біженці з України

Оттава оголосила про організацію безкоштовного перевезення українських біженців із Польщі до канадських міст

Про це повідомляє CBC News.

Оттава оголосила про організацію 3 чартерних рейсів, які доставлять українських біженців із Польщі до Канади.

За словами урядовця, літаки вилетять із Варшави і прибудуть у Вінніпег (23 травня), Монреаль (29 травня) та Галіфакс (2 червня).

За оцінками Радіо-Канада, всього транспортують близько 900 українців, по 300 осіб на рейс.

Оттава домовилася з приватним перевізником про проведення процедури та готується оплатити усі витрати. Місця на борту розподілятимуться у порядку черги.

Забронювати місце зможуть лише українці, які отримали візу через новий дозвіл на екстрену поїздку в Канаду-Україна (AVUCU). Особи, які відповідають вимогам, отримають електронний лист з інформацією про те, як зареєструватися на рейс.

Як повідомляється, по прибуттю, українцям, які не мають місця для проживання, нададуть безкоштовне житло на термін до 14 днів.

  • Нагадаємо, що 9 квітня уряд Канади дозволив частині біженців з України не надавати біометричні дані при в'їзді

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Польща
Канада
війна з Росією
Читайте також:
Азовсталь
10 травня, 2022 вiвторок
Ситуація на Азовсталі катастрофічна, єдиний гравець на геополітичному полі, який може допомогти, - Туреччина, - боєць "Азову"
Путін
9 травня, 2022 понедiлок
На російському пропагандистському сайті 9 травня з'явилася стаття "Путін перетворився на жалюгідного диктатора та параноїка"
11 травня, 2022 середа
Темпи накопичення військових резервів Росії зростатимуть, - військовий експерт Сунгуровський
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.45
    Купівля 31.45
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 33
    Продаж 33.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
12 травня
07:28
окупанти рф
Росія веде штурмові дії на кількох напрямках, а також продовжує перегрупування військ та поповнення запасів техніки, - Генштаб
07:20
Одеса
Найближчими днями ворог активізує повітряну розвідку в Одесі, є висока загроза ракетних ударів, - речник ОВА
06:42
На фото: українська артилерія знищила російську військову техніку разом з понтонним мостом через річку Сіверський Донець
Супутник зафіксував, як ЗСУ зірвали переправу росіян через Сіверський Донець
06:39
Премʼєр-міністр, Фінляндія, Японія
Японія і Фінляндія застосують жорсткий пакет санкцій проти РФ
06:28
Кличко: Київ залишається головною ціллю РФ, вона може атакувати в будь-яку секунду
06:08
Фінляндія
Фінляндія 12 травня офіційно оголосить про намір вступити до НАТО, - Reuters
05:52
окупанти
Окупанти викрали 271 людину у захоплених районах Запорізької області, - голова ОВА
05:42
Пентагон
США обмежили передачу Україні розвідданих про вище військове командування РФ, - Washington Post
05:22
Кім Чен Ин
У КНДР повідомили про перший в країні випадок COVID-19
05:01
Сергій Ребров
Українець Ребров виграв чемпіонат ОАЕ з футболу
04:47
Конгрес США
У Конгресі США підтримали законопроєкт, який на 7 років звільняє Україну від виплат за зовнішніми боргами
04:21
зенітний танк Gepard
Німеччина зволікає з постачанням до України зенітних установок Gepard, - Welt
03:47
Калина
Усі цивільні, які були на "Азовсталі" з українськими військовими, залишили завод, - заступник командира "Азову"
03:19
Олаф Шольц
Шольц попередив, що Україна боротиметься із наслідками війни сто років
02:56
Олександр Зінченко
Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" здобути надважливу перемогу в АПЛ
02:38
знищений танк окупантів
На Донбасі українські військові за добу відбили 9 атак окупантів та знищили 8 танків
02:18
вибух
ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині
01:52
Маріуполь Азовсталь
Захисники Маріуполя звернулися по допомогу до Ілона Маска
01:29
Олександр Петраков
Сльози на очі накотилися: Петраков відреагував на перемогу збірної України над "Борусією"
01:09
Нед Прайс
США тиснутимуть на РФ і допомагатимуть Україні, поки триватиме війна, - Держдеп
00:45
Військова допомога США
Поки західна зброя надійде у достатній кількості, на нас очікують декілька надзвичайно складних тижнів чи навіть місяців, - Маляр
00:40
Росіяни обстріляли ракетами Лозівську громаду Харківщини, вбивши мирну людину
00:22
Михайло Мудрик (праворуч)
Збірна України перемогла "Борусію" у товариському матчі
00:03
На Донеччині загарбники поранили мирних жителів Нью-Йорка та Новоселівки
2022, середа
11 травня
23:50
Аналітика
згурець острів зміїний
Пентагон замовив безпілотники Switchblade для української армії. Колонка Сергія Згурця
23:36
зерно хліб пшениця елеватор
"Країна, яка купує вкрадене, є співучасником злочину": Україна застерегла світ від придбання награбованого Росією українського зерна
22:57
Віталій Кім
Росіяни масово саботують накази та ламають власну техніку, – очільник Миколаївщини
22:52
авіаудар, Полтавська область
Росіяни обстріляли Полтавщину ракетою з літака: пошкоджено об'єкт інфраструктури
22:10
Гайдай: на Луганщині закінчується гуманітарка, за пару днів не буде газу, під Білогорівкою окупантів нищать за спроби перетнути річку
21:42
Запоріжжя
Росіяни завдали 18 ракетних ударів по Комишувасі на Запоріжжі: загинула людина, ще троє поранені
21:39
Азовсталь
Україна запропонувала Росії обмін: евакуацію поранених з Азовсталі за передачу полонених росіян
21:31
Олаф Шольц Зеленський
Зеленський зателефонував Шольцу. Говорили про військову допомогу, санкції проти РФ та енергетику
21:21
війна будинок
Економіка України втратила понад $92 млрд через масштабну агресію РФ, найбільше постраждали інфраструктура і нерухомість, – НБУ
20:48
Ексклюзив
Трегубов
Потрібно дозволити військовополоненим говорити нісенітниці за зразком Ізраїлю, - журналіст Трегубов
20:43
Газпром
Росія ввела санкції проти "дочок" Газпрому, яких націоналізували на Заході після 24 лютого
20:40
У Харкові найбільший район перейменували з Московського на Салтівський і змінили пов'язані з РФ назви трьох вулиць
20:12
UniCredit банк
Один із найбільших кредиторів РФ група UniCredit продає свій російський підрозділ
20:00
Михайло Дутчак
Національна опера України відновила роботу
19:49
РФ вимагає від Польщі вибачень за те, що російського посла у Варшаві 9 травня облили фарбою учасники проукраїнського мітингу
19:37
За день окупанти тричі обстріляли Дніпропетровщину
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV