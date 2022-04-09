Канада спростила в'їзд для українських біженців
9 квітня уряд дозволив частині біженців з України не надавати біометричні дані при в'їзді у Канаду
Про це повідомляє Global News.
Це один із низки заходів, які уряд прийняв сьогодні, щоб спростити отримання дозволів.
Міністр імміграції Шон Фрейзер повідомив, що Канада не вимагатиме біометричні дані від людей віком до 18 років та старше 60 років, а також тих, хто має попередні канадські візи і не має проблем з імміграцією.
Раніше рішення чи збирати біометричні дані (відбитки пальців і фотографію) залишалося на розсуд "особи, яка приймає рішення".
- Нагадаємо, США пришвидшить в'їзд українських біженців, які чекають на кордоні з Мексикою.
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