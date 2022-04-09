English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна біженці з України Канада спростила в'їзд для українських біженців

Канада спростила в'їзд для українських біженців

9 квітня, 2022 субота
22:14
біженці з України Канада

9 квітня уряд дозволив частині біженців з України не надавати біометричні дані при в'їзді у Канаду

Про це повідомляє Global News. 

Це один із низки заходів, які уряд прийняв сьогодні, щоб спростити отримання дозволів.

Міністр імміграції Шон Фрейзер повідомив, що Канада не вимагатиме біометричні дані від людей віком до 18 років та старше 60 років, а також тих, хто має попередні канадські візи і не має проблем з імміграцією.

Раніше рішення чи збирати біометричні дані (відбитки пальців і фотографію) залишалося на розсуд "особи, яка приймає рішення".

  • Нагадаємо, США пришвидшить в'їзд українських біженців, які чекають на кордоні з Мексикою.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Канада
Читайте також:
Харків
8 квітня, 2022 п'ятниця
ЗСУ відганяють ворога від Харкова, загарбникам вже важче обстрілювати місто,- Корсунов
Дмитро Пєсков
7 квітня, 2022 четвер
Прессекретар Путіна назвав ще одну причину російського вторгнення в Україну
США та Китай
8 квітня, 2022 п'ятниця
Процес розпаду РФ розпочався. Кордони сфер впливу Заходу та Китаю проходитимуть по території Росії, - Чалий
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.85
  • EUR
    Купівля 31.79
    Продаж 32.6
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
9 квітня
23:30
"Сьогодні ми захищаємо Україну, але водночас Україна захищає нас", - Анджей Дуда
23:15
Окупанти вкрали корм для тварин із Екопарку,- заступник міського голови Дніпра
22:57
окупанти Маріуполь
Окупанти обстріляли селище в Харківській області, загинули щонайменше дві людини
22:42
Кабмін подовжив термін подачі заявок на отримання допомоги для вимушених переселенців
22:39
підбита російська техніка
Українські військові знищили до 80 окупантів і три літальні апарати, – ОТУ "Схід"
22:19
обстріли
Мінекономіки закликає найбільші бізнеси світу долучитись до відбудови України
22:04
Жозеп Боррель
"Цю війну буде виграно на полі бою". Спікер Держдуми Володін вимагає "негайної" відставки Борреля лише за одну фразу
22:04
Юлія Свириденко
Уряд вирішив вилучити активи двох ліквідованих російських банків в Україні на користь держави
22:01
зерно
Росія готує маніпуляції на тему можливого "голоду" в Україні та світі, – Центр при РНБО
21:50
Ексклюзив
Павло Клімкін
Не хочуть надавати публічно, хай надають непублічно – Клімкін
21:43
"Сльози в очах глядачів": Ткаченко про першу виставу з початку війни у Національному театрі ім. Лесі Українки
21:35
Харків почали обстрілювати бомбами на парашутах, - Терехов
21:29
Велика Британія
Велика Британія надасть Україні 120 броньованих машин і нові протикорабельні ракетні системи
21:23
Російські війська відпустили гуманітарну колону, яку утримували в Мелітополі три дні, - Федоров
21:16
евакуація
З Луганщини 9 квітня евакуювали майже 600 людей, – голова ОВА
21:04
Оновлено
Кабмін
Україна ввела повне торговельне ембарго з РФ
20:51
тіла у переході в Маріуполі
Страшніше, ніж у Бучі: задля приховування геноциду в Маріуполі окупанти збирають тіла вбитих містян на складах
20:49
Володимир Зеленський та Борис Джонсон
Джонсон в Києві: не маю жодного сумніву, що незалежна та суверенна Україна постане за результатами цієї війни
20:42
ФК "Шахтар" вийшов на матч у футболках з назвами українських міст, які бомбардували росіяни
20:40
Ексклюзив
Краматорськ обстріл
Ворог спланував зрив евакуації на Донеччині: жахливий вибух у Краматорську на вокзалі, знищення шляхопроводу у Барвінкове – депутат міськради
20:19
Борис Джонсон
Путін відвів війська від Києва лише тимчасово, - Борис Джонсон
20:10
Ірина Верещук
26 українців повертаються додому: Україна та РФ провели третій обмін полоненими
20:04
гроші
Європейський інвестбанк надасть 4 млрд євро для країн, які приймають біженців з України
20:02
У Харкові домашній кіт вижив після ракетного обстрілу й два тижні чекав на надзвичайників
19:56
Сергій Жадан
"Це рішення вважаю дурістю - недоречною і несвоєчасною". Жадан про відключення "Еспресо", 5-го каналу та "Прямого"
19:46
Ексклюзив
Віталій Портников
Пропоную перенести День перемоги у Другій світовій війні на 8 травня, а 9 травня зробити Днем трауру, – Портников
19:24
окупанти захопили
Окупанти готують диверсії на об'єкти транспортної інфраструктури Маріуполя та Ізюма, – Генштаб
19:22
вибуху цистерни на Луганщині
Загрози населенню немає. Пари азотної кислоти пішли у напрямку позицій військ РФ після вибуху цистерни на Луганщині, - Гайдай
19:11
Біженці на вокзалі у Львові
11,4 мільйона українців залишили свої домівки через війну, — ООН
19:08
Борис Джонсон
"Свідчення відданості Україні в боротьбі з РФ": Джонсон підтвердив створення нового пакету фінансової та військової допомоги
19:03
Ексклюзив
Володимир Огризко
РФ хоче від України тільки одного - акт про капітуляцію, - Огризко
18:59
StandUpForUkraine
#StandUpForUkraine. У Варшаві відбувся міжнародний саміт за участі Фон дер Ляєн, Трюдо та Дуди
18:59
Чехія
Чехія повністю відмовиться від енергоресурсів РФ протягом п'яти років, – прем'єр
18:53
StandUpForUkraine
Російське керівництво не врахувало факт, що нападає на країну з найбільшою сміливістю - Україну, - Зеленський звернувся до світу на акції #StandUpForUkraine
18:36
Урсула фон дер Ляєн
Кампанія Stand Up for Ukraine зібрала понад €10 млрд євро, - Урсула фон дер Ляєн
18:35
обстріл Харків
Окупанти завдали чергового ракетного удару по житлових будинках у Харкові
18:29
комендантська година
У Полтавській області змінюють час комендантської години
18:24
Буча геноцид
Урядовий архів воєнних злочинів Росії став доступним онлайн
18:15
Дума
"Ресурс, який веде підривну діяльність": у Держдумі натякнули на блокування Youtube в РФ
18:13
Дитина-біженка у Великій Британії знайшла таку ж ляльку, яку залишила в Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV