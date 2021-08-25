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В парламенті Вірменії сталася бійка після звинувачень ексміністра оборони в продажі "білих квитків" до війська

25 серпня, 2021 середа
16:27
Світ

У середу, 25 серпня, на засіданні парламенту Вірменії відбулася сутичка між депутатами, які почали кидатися один в одного пляшками

Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода".

Член правлячої фракції "Громадський договір" Айк Саргсян з трибуни парламенту назвав зрадниками всіх міністрів оборони, при яких людей звільняли від служби в армії за гроші або за телефонним дзвінком.

"Якби після 2008 року армія розвивалася такими ж темпами, якими вона розвивалася після 2018 року, я впевнений, таких катастрофічних наслідків не було б, у нас би було більше 10 років на підготовку. Тепер я офіційно заявляю, що всі міністри оборони, при яких людей звільняли від служби в армії за гроші або за телефонним дзвінком, є зрадниками Батьківщини. Йдеться про весь час", - заявив Саргсян.

Під час виступу Саргсяна із зали парламенту пролунав викрик, у відповідь виступаючий депутат крикнув "Я тобі кажу, ара?"

Із залу в Саргсяна кинули пляшку з водою. Потім депутати почали жбурляти один в одного пляшки з різних кінців залу.

Спікер парламенту Ален Симонян запросив до зали співробітників служби безпеки і оголосив перерву.

У парламенті обговорюється програма діяльності уряду на 2021-2026 роки. Для обміну думками зареєструвалися 50 депутатів, тільки троє з них встигли виступити вчора до кінця робочого дня.

Обговорення програми уряду, що обіцяє мир, стабільність, економічне зростання, вчора також супроводжувалося інцидентами. Депутата опозиційної фракції «Честь маю» Анну Мкртчян із застосуванням сили вивели із залу. Відбулася також бійка між співробітниками служби безпеки і Арцвіком Мінасяном з опозиційної фракції "Айастан".

Сьогодні також заплановано заключний виступ прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.
 

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парламент
Вірменія
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