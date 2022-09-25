В полоні росіян досі знаходится 2,5 тисячі українців, - Верещук
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що ще 2,5 тисячі українців знаходяться в російському полоні, серед них є цивільні
Про це вона розповіла в інтерв'ю BBC News Україна.
За її словами, вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають.
"Треба ставити питання руба і вимагати повернення цивільних. Цивільні мають бути повернені, а не обмінені.", - сказала Верещук.
Міністерка відзначила, що в полоні досі залишається багато жінок, зі 131 жінки із "Азовсталі" повернули лише декількох.
"Жінок треба визволяти, з ними поводять себе страшно. Вони знущаються, вони б'ють наших жінок, вони тортурують наших жінок. Світ не має мовчки дивитися і спостерігати, коли вбивають наших жінок в тюрмі", - наголосила Верещук.
- 21 вересня, в результаті обміну полоненими з російського полону вдалося повернути 215 захисників України.
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