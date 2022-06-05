В Польшу з Білорусі намагалися проникнути 32 людини

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.

"Інциденти сталися на дільницях Пласку, Біловежа, Кузниця, Новий Двір та Дубичі Церківні", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що двох людей з Туреччини та Молдови були затримані за допомогу перейти кордон.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Кіпру Нікос Нуріс зазначив, що в цьому році прифронтові держави-члени, приймуть понад 150 000 мігрантів через блокування Росією експорту українського зерна може статись продовольча криза, яка загрожує новою хвилею міграції з Африки та Близького Сходу.

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