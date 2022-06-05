В Польшу з Білорусі намагалися проникнути 32 людини
Кордон Польщі з Білоруссю намагалися перейти 32 людини, серед яких громадяни Конго, Камеруну, Гвінеї та Туніса
Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.
"Інциденти сталися на дільницях Пласку, Біловежа, Кузниця, Новий Двір та Дубичі Церківні", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що двох людей з Туреччини та Молдови були затримані за допомогу перейти кордон.
- Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Кіпру Нікос Нуріс зазначив, що в цьому році прифронтові держави-члени, приймуть понад 150 000 мігрантів через блокування Росією експорту українського зерна може статись продовольча криза, яка загрожує новою хвилею міграції з Африки та Близького Сходу.
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