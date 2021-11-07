В понеділок, 8 листопада, відсторонюються від роботи невакциновані педагоги та чиновники

Про це нагадує Еспресо.TV.



З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

"Освітяни та працівники органів влади кожен день взаємодіють із великою кількістю людей, а тому ризикують інфікуватися на коронавірусну хворобу. Майже всі, хто потрапляє в лікарню з COVID-19 - невакциновані. Це рішення покликане захистити життя і здоров’я українців та їхніх близьких, створивши безпечне середовище в закладах освіти та державних установах", - пояснював тоді міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації.Робоче місце при цьому за відстороненими зберігається, але керівництво освітнього закладу чи органу влади має подбати про надійну заміну таких працівників.Щойно вони будуть вакциновані два дозами, або ж якщо закінчиться карантин, вони можуть повернутися на робочі місця.