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В понеділок, 8 листопада, відсторонюються від роботи невакциновані педагоги та чиновники
Завтра, 8 листопада 2021 року, вступає в силу наказ Мінохорониздоров'я від 04.10.2021 № 2153, зареєстрованим в Мін’юсті 07.10.2021 за №1306/36928. У ньому затверджено перелік державних установ, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19
Про це нагадує Еспресо.TV.
З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:
- центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації.
Робоче місце при цьому за відстороненими зберігається, але керівництво освітнього закладу чи органу влади має подбати про надійну заміну таких працівників.
Щойно вони будуть вакциновані два дозами, або ж якщо закінчиться карантин, вони можуть повернутися на робочі місця.
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