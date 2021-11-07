Львів Головна
ua
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Коронавірус В понеділок, 8 листопада, відсторонюються від роботи невакциновані педагоги та чиновники

В понеділок, 8 листопада, відсторонюються від роботи невакциновані педагоги та чиновники

7 листопада, 2021 неділя
15:00
Коронавірус

Завтра, 8 листопада 2021 року, вступає в силу наказ Мінохорониздоров'я від 04.10.2021 № 2153, зареєстрованим в Мін’юсті 07.10.2021 за №1306/36928. У ньому затверджено перелік державних установ, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19

Про це нагадує Еспресо.TV.

З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

  • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
  • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності. 
"Освітяни та працівники органів влади кожен день взаємодіють із великою кількістю людей, а тому ризикують інфікуватися на коронавірусну хворобу. Майже всі, хто потрапляє в лікарню з COVID-19 - невакциновані. Це рішення покликане захистити життя і здоров’я українців та їхніх близьких, створивши безпечне середовище в закладах освіти та державних установах", - пояснював тоді міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. 

Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації. 

Робоче місце при цьому за відстороненими зберігається, але керівництво освітнього закладу чи органу влади має подбати про надійну заміну таких працівників.

Щойно вони будуть вакциновані два дозами, або ж якщо закінчиться карантин, вони можуть повернутися на робочі місця.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 
Читайте також:
6 листопада, 2021 субота
Посольство Нідерландів пильніше придивилось до двох областей України
Ирина Геращенко
5 листопада, 2021 п'ятниця
“Отвєтка” Зеленського. За висловлювання дворічної давності про "зелених чоловічків" Геращенко хочуть позбавити права брати участь у п’яти засіданнях Ради
6 листопада, 2021 субота
"Слава солдату Червоної армії!": Кива став навколішки перед пам'ятником Ватутіну й розстріляв портрети Бандери та Шухевича
Київ
+4
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.04
    Купівля 26.04
    Продаж 26.29
  • EUR
    Купівля 29.95
    Продаж 30.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
7 листопада
15:11
Андрій Шевченко
Шевченка призначили головним тренером найстарішого італійського клубу
14:52
Люди в емоціях вимагали кисень для хворої на COVID-19, – головна лікарка про "штурм" лікарні в Миколаєві
14:45
За українську мову. П'яний виходець з Луганська ударом ножа в серце вбив людину на азовському курорті Кирилівка
14:30
Інтерв’ю
гурт Бетон
"Беремо участь у формуванні соціуму, як можемо", – учасники гурту "Бетон"
14:12
Завтра Волинь переходить у "червону" зону. Там і досі Київ та ще 15 областей
13:50
У Комсомольську-на-Амурі вийшли на страйк китайські робітники "Роснєфті"
13:30
До України надійшло 3 млн доз "Модерни"
13:00
Турки випробували свій перший електромобіль
12:42
Інтерв’ю
Елла Лібанова
"Є реальна загроза, що нас буде близько 30 мільйонів", – професорка Елла Лібанова
12:33
Ексклюзив
Зеленський не думає про завтра. Він нагадує дитину, що купається й грається у ванні самозакоханості сьогодні, - Портников
12:11
У Казахстані загинуло 6 гірняків, ще 2 постраждало
11:48
Для зупинки "Північного потоку - 2" Вашингтон підключив до тиску на Берлін Брюссель, Лондон та Париж, - Süddeutsche Zeitung
11:27
6 листопада на фронті: росіяни стріляли по українцям біля Зайцевого, а в Болотному задіяли бойовий БПЛА
11:10
Профспілка освітян просить Кабмін перенести на місяць відсторонення нещеплених від COVID-19 вчителів
10:50
Режим Лукашенка не пропускає до Білорусі безкоштовні вакцини з Заходу, про які домовилася команда Тихановської
10:30
Естонські миротворці в Африці помилково поцілили у колег з Британії
10:10
Зісельс
Якщо ми 30 років говоримо про деколонізацію, то щось відбувається не так, - Йосиф Зісельс
10:03
Пандемія COVID-19 в Україні: за добу - 17 тис. випадків, 449 смертей. Ушпиталено 5 652 людей
09:44
Саломе Зурабішвілі
"Країна перед демографічною катастрофою". Президентка Грузії звинуватила церкву в гальмуванні вакцинації
09:13
Ексклюзив
За ДТП має бути жорстка система покарань, бо наше суспільство безвідповідальне, - Портников
08:46
Перевірка COVID-сертифікату не є розголошенням лікарської таємниці, - МОЗ
08:25
Остаточне перетворення Білорусі на частину Росії потрібно Путіну під "вибори" 2024 року, - ЗМІ
08:10
Нацменшини повинні мати ефективне представництво на політичному рівні, - експертка
07:58
Через пожежу тимчасово зупинено виробництво на Дніпровському металургійному заводі
07:17
Мустафа аль-Кадімі
Прем'єра Іраку атакували дроном з вибухівкою
2021, субота
6 листопада
22:47
Віталій Миколенко
Лідер "Динамо" не допоможе збірній України у вирішальному матчі відбору ЧС-2022
22:22
Шмигаль
З початку року Україна залучила $4,8 млрд іноземних інвестицій, - Шмигаль
22:01
Чорноморець
"Чорноморець" переміг "Рух" у "перестрілці" з сімома голами
21:53
Енергоатом
Знищення “Енергоатому” чинною владою обернеться його поглинанням “Ростатомом” – розслідування Чорновол
21:43
Ексклюзив
Інформації для напруження українсько-угорських стосунків стає все більше, - експерт
21:40
Олег Базар
"Після зими розчарування від Зеленського буде ще більшим", – журналіст Олег Базар
21:31
Олександр Лукашенко (ліворуч) та Володимир Путін
Росія та Білорусь домовилися про створення єдиної символіки
21:19
Ексклюзив
Моршин_вакцина
"Не дивилася ток-шоу, а керувалася здоровим глуздом", – як живе Моршин, де масовою вакцинацією побороли пандемію
21:06
Юрій Захарєєв (ліворуч)
"Спадкоємець" Ломаченка переміг росіянина у фіналі та приніс Україні золото ЧС з боксу
20:45
Мемфіс Депай
"Барселона" не втримала перевагу в три м'ячі над "Сельтою" в чемпіонаті Іспанії
20:43
Українці
Нова партія "Українці" перемогла на місцевих виборах у Карлівці
20:18
вакцинація дітей
Перша країна у світі запровадила обов'язкову вакцинацію дітей від COVID-19
19:55
Віктор Коваленко
Український футболіст віддав переможний пас в матчі чемпіонату Італії
19:30
Акція на підтримку Саакашвілі в Руставі
У Грузії під в'язницею, де утримують Саакашвілі, розпочалася акція протесту
19:07
В Україні діє унікальна інклюзивна політика стосовно нацменшин, - експертка
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV