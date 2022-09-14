Про це в ефірі Еспресо заявила народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун.

"У бюджеті є окрема субвенція на відновлення територій. Вона закладена в бюджеті Мінрегіону і становить 7 млрд грн. На будівництво доріг закладено 38 млрд грн. Це про пріоритети і реальні цифри, які є. Звичайно, що треба відновлювати території і нехай це буде пріоритетом, але в такому випадку гроші мають бути в окремій субвенції безпосередньо на відновлення територій, а не на те, щоб побудувати дороги на територіях, де поки що вони в прийнятному стані", - вважає вона.

На думку Совсун, первинним має бути захист держави і туди мають спрямовуватися всі ресурси.

"38 млрд на дороги і 7 млрд на відновлення України - це про питання пріоритетів і того, що визначається важливим", - підсумувала нардепка.