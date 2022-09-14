В проєкті бюджету-2023 на відновлення територій закладено 7 млрд грн, а на дороги - 38 млрд, - нардепка Совсун
На відновлення територій в проєкті бюджету виділено в п'ять разів менше коштів, ніж на дороги - це свідчить про пріоритети влади
Про це в ефірі Еспресо заявила народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун.
"У бюджеті є окрема субвенція на відновлення територій. Вона закладена в бюджеті Мінрегіону і становить 7 млрд грн. На будівництво доріг закладено 38 млрд грн. Це про пріоритети і реальні цифри, які є. Звичайно, що треба відновлювати території і нехай це буде пріоритетом, але в такому випадку гроші мають бути в окремій субвенції безпосередньо на відновлення територій, а не на те, щоб побудувати дороги на територіях, де поки що вони в прийнятному стані", - вважає вона.
На думку Совсун, первинним має бути захист держави і туди мають спрямовуватися всі ресурси.
"38 млрд на дороги і 7 млрд на відновлення України - це про питання пріоритетів і того, що визначається важливим", - підсумувала нардепка.
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