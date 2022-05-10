Внаслідок повторного вечірнього ракетного обстрілу Одеси горить торговий центр: 6 людей постраждали
Ракетний удар по Одесі завдали російські окупанті 9 травня приблизно о 22:35.
Про це повідомляє "Думська" з посиланням на Оперативне командування "Південь".
У штабі журналістів повідомили, що одна з ракет потрапила до великого торгового центру. Там почалася пожежа.
Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу в торговому центрі шестеро людей постраждали.
Факт обстрілу також підтвердив Громадському прес-секретареві Одеської ОВ Сергій Братчук. Він коротко зазначив, що внаслідок вечірнього ракетного удару в Одесі спалахнула пожежа в одному із ТРЦ.
- Зазначимо, що це другий обстріл Одещини увечері 9 травня. Раніше Росія завдала ракетного удару з літака на Одещині, було випущено три ракети типу "Кинжал". Зруйновано 5 будівель туристичної інфраструктури. Пожежу ліквідовано, постраждали 2 особи.
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