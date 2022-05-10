English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Внаслідок повторного вечірнього ракетного обстрілу Одеси горить торговий центр: 6 людей постраждали

Внаслідок повторного вечірнього ракетного обстрілу Одеси горить торговий центр: 6 людей постраждали

10 травня, 2022 вiвторок
01:21
війна з Росією Пожежа в ТРЦ в Одесі 9 травня

Ракетний удар по Одесі завдали російські окупанті 9 травня приблизно о 22:35.

Про це повідомляє "Думська" з посиланням на Оперативне командування "Південь".

У штабі журналістів повідомили, що одна з ракет потрапила до великого торгового центру. Там почалася пожежа.

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу в торговому центрі шестеро людей постраждали.

Факт обстрілу також підтвердив Громадському прес-секретареві Одеської ОВ Сергій Братчук. Він коротко зазначив, що внаслідок вечірнього ракетного удару в Одесі спалахнула пожежа в одному із ТРЦ.

  • Зазначимо, що це другий обстріл Одещини увечері 9 травня. Раніше Росія завдала ракетного удару з літака на Одещині, було випущено три ракети типу "Кинжал". Зруйновано 5 будівель туристичної інфраструктури. Пожежу ліквідовано, постраждали 2 особи.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом із Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Одеса
пожежа
ТРЦ
ракетний обстріл
Читайте також:
8 травня, 2022 неділя
Таліби вдарили ракетами по Таджикистану, - ЗМ​І
путин
9 травня, 2022 понедiлок
На російському пропагандистському сайті 9 травня з'явилася стаття "Путін перетворився на жалюгідного диктатора та параноїка"
Ілля Самойленко, Азовсталь
8 травня, 2022 неділя
Ми заблокували близько 7 бригад противника - 15 тисяч ворогів. Майже всі сили РФ виїхали, - офіцер штабу захисників Азовсталі
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.39
    Купівля 31.39
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.94
    Продаж 33.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
10 травня
02:04
Україна ЄС
В ЄС готують випуск спеціальних боргових паперів на €10 млрд євро для підтримки України, – ЗМІ
01:46
Вийшов трейлер фільму "Аватар: Шлях води"
00:58
азс
Уряд планує більше як втричі збільшити транзит пального в Україну через Польщу, - підсумки енергетичного форуму у Варшаві
00:48
Зеленський
"Ми знову разом переможемо. Як і 77 років тому": Зеленський подякував Байдену за підписання закону про ленд-ліз
00:26
знищена ворожа техніка
Впродовж 9 травня Об'єднані сили на Донецькому і Луганському напрямках відбили 15 атак, знищили 9 танків і понад 30 інших бронемашин
00:14
У США вручили Пулітцерівські премії, серед лауреатів - всі журналісти і журналістки України
2022, понедiлок
9 травня
23:58
Зеленський
"Десятки країн опинились на межі дефіциту продовольства": Зеленський про наслідки блокування Росією експорту з портів України
23:18
Харківська облрада закликала людей на окупованих територіях не брати участі у російських псевдореферендумах та "виборах"
22:57
На Азовсталі ще понад сотня цивільних, - голова Донецької ОВА
22:53
"В надлюдських умовах продовжуємо боронити свій край": командир прикордонників Валерій Падитель записав звернення з Азовсталі
22:46
Ексклюзив
Сергій Згурець
Ворог почав використовувати наднебезпечні ракети 60-х років. Це свідчить про те, що Росія всіма силами економить "Іскандери" та "Калібри". Колонка Сергія Згурця
22:28
Еммануель Макрон
Припинення вогню має поновити переговори між Україною та РФ, - Макрон
22:18
Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України
22:09
Ексклюзив
нафтовий танкер Пегас
До європейських портів експортується 60-70% російської нафти, негайно потрібне ембарго, - журналіст Клименко
22:05
Урсула фон дер Ляйєн
Ми досягли прогресу, але потрібна подальша робота, - Ляєн після зустрічі з Орбаном щодо ембарго ЄС на російську нафту
21:51
Голові Євроради Мішелю довелося ховатися від російського авіаудару в бомбосховищі, - Шмигаль
21:26
Війна в Україні поставила нас на історичне перехрестя, маємо розбудувати потужнішу європейську оборонну індустрію, - прем'єр Бельгії
21:22
На виїзді з Харкова знайшли тіла українців, розстріляних окупантами, - Нацполіція
21:14
Ту-22М
Росія обстріляла Одещину ракетами "Кинджал", двоє людей госпіталізовано, - ОК "Південь"
20:47
Ексклюзив
Японія
Японія - основний політичний союзник України в Азії, - дипломат Харченко
20:31
очільник Херсонщини Лагута
З Херсону виїхало приблизно 45% жителів, - голова ОВА
20:22
Ексклюзив
Віктор Ягун
Для Путіна перемога "Азову" в Маріуполі буде означати остаточну поразку у цій війні, — генерал-майор СБУ Ягун
20:15
Вибивав із мирних жителів дані про українських військових: викрито окупанта, причетного до звірств на Київщині
20:13
посольство США
У Путіна не було причин ні заявити про перемогу, ні оголошувати війну, – посол США в ООН про виступ Путіна на 9 травня
20:11
Ексклюзив
Ігор Романенко
На Сході та Півдні України провалено стратегічне завдання Путіна, - ексзаступник начальника генштабу ЗСУ Романенко
19:52
Ольга Стефанішина
Віцепрем'єрка Стефанішина: очікуємо ембарго ЄС на російську нафту 10 травня
19:40
Азовсталь, Маріуполь
США на рік відмовляться від мит на українську сталь
19:38
МОЗ
МОЗ: поранених українців і онкохворих дітей евакуюють на лікування за кордон безоплатно
19:21
Росіяни "призначили" ексрегіонала Балицького псевдогубернатором Запорізької області
18:59
Іспанія прийняла судно з російським вугіллям на тлі закриття портів для кораблів РФ
18:57
Окупанти ведуть найбільш активні дії на Слобожанському та Донецькому напрямках, – Генштаб
18:45
Урсула фон дер Ляєн
Очільниця Єврокомісії їде до Орбана в Будапешт - обговорять нафтове ембарго
18:32
Дівчинка Аліса, яку росіяни роз'єднали з мамою під час евакуації з "Азовсталі", - в безпеці й невдовзі потрапить до рідних
18:23
Петро Порошенко
Україна має стати членом ЄС і НАТО: Порошенко у День Європи закликав до депутінізації Росії та світової політики
18:14
Петер Сійярто
"Створює проблеми та не дає шляхів вирішення": Сійярто пояснив, чому Угорщина блокує рішення ЄС про нафтове ембарго для Росії
18:08
Ірпінь
Сапери завершили поверхове розмінування Ірпеня
18:02
Пресреліз
Еспресо
Держспецзвʼязок намагається прикрити злочинні дії Концерну РРТ, - телеканал "Еспресо"
18:01
Ексклюзив
Микола Маломуж
Звітувати Путіну про великі перемоги на 9 травня не вдалося, - Маломуж
17:49
Ексклюзив
путін
Путін здувся. Головне із виступу тирана на Параді побєдобєсія
17:48
російські війська
Росія стягує на північ Криму артилерію для боїв за Херсонщину, - Міноборони
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV