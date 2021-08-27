В Росії розбився бомбардувальник Су-24
27 серпня РФ втратила п'ятий військовий літак за 2 тижні: радянський бомбардувальник Су-24 впав під містом Перм
Про це пише російський "Интерфакс".
Обидва пілоти катапультувалися, вони вижили.
Як розповіло джерело, літак здійснював тренувальний політ і зазнав аварії, за попередніми даними, через відмову техніки.
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За словами очевидців, які наводить Telegram-канал Mash, вони чули вибух, бачили дим і двох парашутистів.
Су-24 - тактичний фронтовий бомбардувальник з крилом змінної стріловидності. Він призначений для нанесення ударів в будь-яких метеоумовах в тому числі на малих висотах з прицільним ураженням цілей. Введено в експлуатацію в лютому 1975 року, після чого пройшов кілька модернізацій. На даний момент знятий з виробництва.
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