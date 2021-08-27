В Росії розбився бомбардувальник Су-24

Про це пише російський "Интерфакс".



Обидва пілоти катапультувалися, вони вижили.



Як розповіло джерело, літак здійснював тренувальний політ і зазнав аварії, за попередніми даними, через відмову техніки.



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За словами очевидців, які наводить Telegram-канал Mash, вони чули вибух, бачили дим і двох парашутистів.



Су-24 - тактичний фронтовий бомбардувальник з крилом змінної стріловидності. Він призначений для нанесення ударів в будь-яких метеоумовах в тому числі на малих висотах з прицільним ураженням цілей. Введено в експлуатацію в лютому 1975 року, після чого пройшов кілька модернізацій. На даний момент знятий з виробництва.



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