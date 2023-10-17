"В Росії точно безпечніше, він подасть документи на паспорт": батько футболіста "Шахтаря", який зник у Європі, дав інтерв'ю пропагандистам

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція Regnum.

"Поки що я не можу повідомити причину, чому Сашко втік із "Шахтаря". Я можу сказати, що в Росії йому точно буде безпечніше. Інформація про прохання політичного притулку неправда. Мій син його не просив. Він просто подасть документи на російський паспорт, як це зробив би на своїй батьківщині в Донецьку. Зараз Сашка в жодній команді чекати не варто. Він дуже втомився від усього. Він розслаблюється і відпочиває поки що, а там подивимося",- сказав Юрій Роспутько - батько футболіста-втікача.

Історія зникнення Роспутька у Європі

Після матчу юнацької ліги УЄФА між "Антверпеном" та донецьким "Шахтарем, на борту літака, на якому українська команда мала повернутися додому, раптово не виявилося 19-річного півзахисника Олександра Роспутька.

Оперативно відбулись пошуки футболіста. Проте в аеропорту вдалося знайти лише акуратно складену форму гравця. Хавбек видалив усі свої записи в соцмережах і перестав відповідати на телефонні дзвінки.

"Брутальний футбол" та головний редактор "Профутбол Digital" Володимир Звєров поділились інформацією, що Олександр Роспутько перебуває у РФ.

Після цього клуб "Зірка" зі Санкт-Петербурга, якому приписували контакти з футболістом, опублікував офіційну заяву стосовно Роспутька. Він нібито попросив політичний притулок.