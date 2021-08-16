В Румунії циганський барон оголосив про створення нової криптовалюти

Про це розповідає Newsmaker.md з посиланням на digi24.ro.



Валюта матиме назву Gypsycoin, що буквально перекладається як циганська монета".



Символом нової криптовалюти виступить традиційне колесо з прапора циган, розміщене на циганському прапорі на першому всесвітньому конгресі народу у 1971 році.



"Проєкт Gypsycoin - це перша спроба об'єднати всі ромські громади на світовому рівні. Це буде універсальна монета ромів звідусіль. Також цей проєкт покликаний боротися з дискримінацією ромів, ксенофобією, підвищувати рівень освіченості серед ромів і допомагати їм інтегруватися в суспільство. Символ нової криптовалюти легковпізнаваний і асоціюється з ромами", - повідомляється в пресрелізі Міжнародного циганського конгресу.



Творці нової криптовалюти обіцяють, що Gypsycoin стане єдиною валютою для всіх циган, допоможе спонсорувати освітні та благодійні проєкти.



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