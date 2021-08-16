В Румунії циганський барон оголосив про створення нової криптовалюти
Циганський барон Даніел Чоабе заявив, що метою створення валюти є боротьба з дискримінацією циган та об'єднання всіх розрізнених спільнот цього народу
Про це розповідає Newsmaker.md з посиланням на digi24.ro.
Валюта матиме назву Gypsycoin, що буквально перекладається як циганська монета".
Символом нової криптовалюти виступить традиційне колесо з прапора циган, розміщене на циганському прапорі на першому всесвітньому конгресі народу у 1971 році.
"Проєкт Gypsycoin - це перша спроба об'єднати всі ромські громади на світовому рівні. Це буде універсальна монета ромів звідусіль. Також цей проєкт покликаний боротися з дискримінацією ромів, ксенофобією, підвищувати рівень освіченості серед ромів і допомагати їм інтегруватися в суспільство. Символ нової криптовалюти легковпізнаваний і асоціюється з ромами", - повідомляється в пресрелізі Міжнародного циганського конгресу.
Творці нової криптовалюти обіцяють, що Gypsycoin стане єдиною валютою для всіх циган, допоможе спонсорувати освітні та благодійні проєкти.
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