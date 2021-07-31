Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство В СБУ заявили, що не викрадали колишнього суддю Чауса

В СБУ заявили, що не викрадали колишнього суддю Чауса

31 липня, 2021 субота
14:52
Суспільство Микола Чаус

Служба безпеки України заявила, що не викрадала колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень

Про це повідомляє СБУ у facebook.  

У СБУ підкреслили, що з травня 2021 року саме Служба безпеки України здійснює досудове розслідування кримінального провадження за фактами викрадення екссудді Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон. 

"У своїх діях Служба безпеки України виходить з того, що згідно з Конституцією України життя людини є найвищою цінністю. І співробітники СБУ виконували свої посадові обов’язки в рамках розслідування відповідного кримінального провадження. Будь-які спроби представити суспільству інформацію в іншому ключі є звичайними маніпуляціями", - заявили в СБУ.  

У Службі безпеки додали, що 30 липня на гарячу лінію звернулася особа, яка повідомила, що до однієї з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників СБУ. 

"Згодом слідчі СБ України отримали від Миколи Чауса дані, які свідчать про його викрадення, позбавлення волі та застосування до нього інших протизаконних дій. У зв’язку з відповідною заявою щодо пана Чауса вжито заходів для забезпечення його безпеки", - повідомили в СБУ. 

В Службі безпеки зазначили, що зважаючи на фізичний і моральний стан Чауса після тривалого позбавлення волі, наразі йому надається необхідна медична допомога. 

"Про це окремо поінформовано дружину пана Чауса, слідчі СБУ знаходяться в постійному контакті з його родичами. Служба безпеки України вживає необхідних заходів для встановлення всіх обставин викрадення екссудді Чауса, позбавлення його волі та встановлення осіб, які це скоїли", - запевнили в СБУ.  
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Молдова
суддя
СБУ
НАБУ
Микола Чаус
Читайте також:
Давид Арахамія
29 липня, 2021 четвер
"Ми могли б шантажувати весь світ": Арахамія заявив, що Україні "давали б гроші на обслуговування" у разі збереження ядерної зброї
Байден і Тихановська
Автор Віталій Портников
29 липня, 2021 четвер
Віталій Портников: Зустріч Байдена із Тихановською - сигнал Москві і Києву
Ломаченко - Кемпбелл
30 липня, 2021 п'ятниця
Британський чемпіон, який "надламав Ломаченка", оголосив про закінчення кар'єри
Київ
+30
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.73
    Купівля 26.73
    Продаж 26.98
  • EUR
    Купівля 31.67
    Продаж 32.07
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
31 липня
16:20
На Миколаївщині розшукують 5-річну Каміллу Глинчак
16:02
Марсове поле
МЗС Росії надіслало Україні ноту через демонтаж зірки у Львові
16:00
Шеф Лукашенкового КДБ визнав факт хакерських атак на особисті дані чиновників
15:28
В Одесі спалахнула пожежа на ринку
15:07
Дональд Трамп
Трамп вимагав від генпрокурора визнати президентські вибори сфальсифікованими, - Мін'юст США
14:39
Еліна Світоліна
Олімпіада-2020: Світоліна у драматичному матчі "вистраждала" бронзу Ігор у Токіо
14:09
гроза
Синоптик Наталка Діденко попередила про грози у перший день серпня
13:50
Юрій Вітренко
Україна програла битву, а не війну проти "Північного потоку-2", - Вітренко
13:34
Інтерв’ю
Микола Береза
"Що хочете пишіть в серіалах, але якщо вони російською, я не можу їх  вважати українським продуктом", – актор Микола Береза
13:18
Туреччина пожежа
Ердоган оголосив 6 провінцій Туреччини зоною стихійного лиха
13:11
ДТП
На трасі Київ – Чоп перекинулася вантажівка: рух ускладнений
12:55
Новак Джокович
Олімпіада-2020: Джокович став співавтором найгучнішої сенсації Ігор у Токіо
12:20
ВООЗ
Новий штам "Дельта" нівелює досягнення у боротьбі з COVID-19, - ВООЗ
11:54
Ольга Саладуха
Токіо-2020: Олімпійська призерка зі "Слуги народу" оголосила про завершення кар'єри
11:30
Ексклюзив
У Києві Nissan протаранив Chevrolet та перекинувся на дах
11:18
шахтарі
Помер один з гірників, які постраждали внаслідок вибуху на шахті на Донеччині
10:50
Василь Ломаченко
Ломаченко дізнався ім'я наступного суперника
10:42
пожежа у гуртожитку
В Івано-Франківську горів гуртожиток медуніверситету: евакуювали майже 90 студентів
10:34
шахтарі
На Донеччині стався вибух на шахті
10:23
Тимофій Милованов
Милованов назвав причину бійки з Данилюком
09:56
Анна Рижикова (праворуч)
Олімпіада-2020: Українка потужно провела стартовий забіг у Токіо та стала фавориткою у боротьбі за медалі
09:31
Російські хакери
Російські хакери зламали пошту американських федеральних прокурорів, - Мін'юст США
09:13
вакцинація
Від коронавірусу повністю вакциновано понад 2 млн українців, - МОЗ
08:48
Роман Яремчук
Лідер збірної України прилетів до Лісабону підписувати контракт з "Бенфікою"
08:24
коронавірус
В Україні зафіксовано 916 нових випадків COVID-19
08:15
ООС
Доба на фронті: окупанти 4 рази порушили режим "тиші"
07:54
Кеті Ледекі
Токіо-2020: Американка стала другою в історії семиразовою олімпійською чемпіонкою з плавання
07:32
Північний потік-2
У Конгресі США заборонили Байдену скасовувати санкції проти "Північного потоку-2"
07:11
Тимофій Милованов та Олександр Данилюк
Данилюк вдарив Милованова на власному дні народження. ФОТО
07:00
Львів - Шахтар
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 2-го туру
2021, п'ятниця
30 липня
22:54
США відхилили пропозицію Безоса в укладенні договору з висадження на Місяць
22:33
"Пантера буквально зняла скальп": чоловіка, на якого напала тварина в зоопарку під Полтавою, прооперували
22:23
Акція на захист ЛГБТ-спільноти: у Києві поліція склала 12 адмінпротоколів після сутичок на Банковій
22:05
Два українських літаки прибули до Туреччини для гасіння пожеж
Два українських літаки прибули до Туреччини для гасіння пожеж
21:52
Рада нацбезпеки розглядає введення тимчасового керівництва на Укрзалізниці, - ЗМІ
21:32
У Берліні сталася стрілянина: постраждало четверо людей
21:19
Уряд Бразилії планує скасувати контракт на постачання 10 млн доз "Спутнік V"
20:54
Інфографіка
"Львів" - "Шахтар"
"Шахтар" розгромив "Львів" на виїзді в УПЛ
20:52
Микола Чаус
НАБУ показало відео перевезення Чауса автомобілем СБУ
20:51
Коли Чауса привезли на вертольоті, його очікували чотири мікроавтобуси спецназу СБУ, - Бутусов
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV