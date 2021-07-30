НАБУ показало відео перевезення Чауса автомобілем СБУ
Працівники НАБУ оприлюднили відео, на якому співробітники СБУ перевозять затриманого екссуддю Чауса
Про це повідомляє пресцентр НАБУ.
Як йдеться у повідомленні, НАБУ ідентифікувало автомобілі, якими працівники СБУ перевозили розшукуваного суддю Чауса, однак на законні вимоги детективів зупинитись та передати їм підозрюваного співробітники Служби безпеки не реагували, після чого привезли його на вул. Володимирську, 33.
“Наголошуємо, що відповідно до ч.1 ст. 210 КПК України уповноважена службова особа зобов’язана доставити затриманого до найближчого підрозділу органу досудового розслідування. Правоохоронці мають дотримуватися закону і передати підозрюваного, який розшукується детективами, уповноваженим представникам Національного бюро”, - додали в НАБУ.
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