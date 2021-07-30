НАБУ показало відео перевезення Чауса автомобілем СБУ

Про це повідомляє пресцентр НАБУ.

Як йдеться у повідомленні, НАБУ ідентифікувало автомобілі, якими працівники СБУ перевозили розшукуваного суддю Чауса, однак на законні вимоги детективів зупинитись та передати їм підозрюваного співробітники Служби безпеки не реагували, після чого привезли його на вул. Володимирську, 33.

“Наголошуємо, що відповідно до ч.1 ст. 210 КПК України уповноважена службова особа зобов’язана доставити затриманого до найближчого підрозділу органу досудового розслідування. Правоохоронці мають дотримуватися закону і передати підозрюваного, який розшукується детективами, уповноваженим представникам Національного бюро”, - додали в НАБУ.







Нагадаємо, що екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.

У Національному антикорупційному бюро заявили, що правоохоронці, які затримали екссуддю Миколу Чауса, не виходили на зв’язок з ними.