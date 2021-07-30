НАБУ закликало правоохоронців, які затримали Чауса, передати його працівникам Бюро
У Національному антикорупційному бюро заявили, що правоохоронці, які затримали екссуддю Миколу Чауса, не виходили на зв’язок
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
"Станом на 15:30 правоохоронці, які, за нашою інформацією, затримали підозрюваного екссуддю Дніпровського районного суду міста Києва, на зв'язок із детективами НАБУ не виходили", - йдеться у повідомленні.
НАБУ закликає правоохоронців дотримуватися закону і передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам Бюро.
- Нагадаємо, що екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.
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