НАБУ закликало правоохоронців, які затримали Чауса, передати його працівникам Бюро

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.



"Станом на 15:30 правоохоронці, які, за нашою інформацією, затримали підозрюваного екссуддю Дніпровського районного суду міста Києва, на зв'язок із детективами НАБУ не виходили", - йдеться у повідомленні.



НАБУ закликає правоохоронців дотримуватися закону і передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам Бюро.

Нагадаємо, що екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.