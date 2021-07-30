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Екссуддю Чауса виявили на Вінниччині, - ЗМІ

30 липня, 2021 п'ятниця
15:29
Суспільство Микола Чаус

Екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ".

Джерела видання повідомили, що до поліції зателефонував житель села Мазурівка (Вінницька область). Він розповів, що виявив екссуддю Миколу Чауса.

Чаус повідомив, що був викрадений невідомими особами. На місце події виїхали правоохоронці.

  • На початку квітня цього року Миколу Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. Як з’ясувало "Слідство.Інфо" спільно з колегами з RISE Moldova, до цієї спецоперації можуть бути причетні українські розвідники та силовики. Досі про його місце перебування нічого не відомо.
  • Фігурант викрадення екссудді, який має стосунок до ГУР Міноборони, використовував в Кишиневі орендоване авто з GPS-трекером. Саме завдяки цьому правоохоронці встановили його маршрут руху містом.
  • Молдавська сторона стверджує, що Україна ігнорує їх запити по розслідуванню викрадення судді-втікача Миколи Чауса.
  • Молдовські нардепи вимагають відставки голови спецслужби та ноту протесту Україні
  • Україна заявляла про готовність до співпраці з Молдовою у справі про викрадення екссудді Миколи Чауса

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суддя
Чаус
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