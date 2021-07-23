"Роль третьої сторони очевидна": МЗС України прокоментувало розслідування Молдовою викрадення Чауса

Про це повідомила пресслужба МЗС України у коментарі РБК-Україна.



Там зауважили, що питання обговорювали і міністри закордонних справ, і президенти країн.

"Наша позиція чітка: всі обставини справи повинно встановити розслідування", - заявили в МЗС України.

Там зазначили, що 12 травня Офіс генпрокурора отримав клопотання Генеральної прокуратури Молдови про надання правової допомоги в рамках справи.



17 травня українська сторона звернулася до молдовської із запитом на отримання додаткової інформації.

"На цьому тлі викликають здивування заяви про завершення розслідування в Молдові в односторонньому порядку. Роль третьої сторони в цій ситуації очевидна. Її мета - дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Молдові і спробувати зруйнувати українсько-молдавські відносини", - заявили в українському відомстві.

У МЗС переконані, що встановлення обставин у справі Чауса можливе лише при взаємодії сторін.

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