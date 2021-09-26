В середмісті Чернівців поставили опудала диких тварин для фотосесій. Але тепер приберуть
На Центральній площі Чернівців розмістили як прикрасу фотозони опудала тварин – вовка, дикого кабана та борсука. "Інсталяцію" незабаром приберуть, повідомили у міськраді
Про це заявив Павло Катеринчук - начальник управління комунікацій, зовнішніх зв’язків та електронного урядування Чернівецької міської ради, передає Еспресо.TV.
В такий спосіб чиновник відреагував на дописом у соцмережах лікарки-інфекціоністки Ольги Кобевко, яка поцікавилася "сенсом трупів тварин біля ратуші".
"Я був на площі, бачив, здивувався навіщо це. Зробили зауваження лісництву яке їх привезло, приберуть", - цитує Катеринчука газета Молодий буковинець.
Зазначимо, у Чернівцях впродовж цих вихідних (25-26 вересня) триває фестиваль меду та різнотрав’я. Саме у рамках фестивалю розмістили фотозону з опудалами тварин.
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