В школах Одеси вчителів вакцинуватимуть на робочих місцях

Про це повідомила директорка Департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич, передає Еспресо.TV.



"За її словами, протягом тижня відсоток вчителів, які отримали дві дози, збільшився з 48% до 57%. В дитячих садках ситуація гірша: наразі там щеплено 40% працівників. Найбільшу довіру має вакцина від Pfizer", - пише Думская.net.



Для прискорення процесу було вирішено спрямовувати вакцинальні бригади безпосередньо до навчальних закладів.



Читайте також: Вакцинація в 11 разів знижує ризик смерті від COVID, - Мінохорониздоров'я США



В п'ятницю, 10 вересня, така бригада працювала в школі №13 і встигла зробити щеплення 130 одеським педагогам з Суворівського району. 71 з них висловили бажання вакцинуватися "Пфайзером", 49 - китайським "Коронаваком", ще десятеро погодилися на американську "Модерну".



При цьому, як наголосила Буйневич у себе на фейсбуці, ніхто ні на кого не тисне:



"Вимагати не можна... Працюй дистанційно".

Якщо у певному навчальному закладі щеплено менше 80% педагогів він повинен працювати в режимі онлайн.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb