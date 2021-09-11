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В школах Одеси вчителів вакцинуватимуть на робочих місцях

11 вересня, 2021 субота
07:30
Вакцинація

Вчителі одеських шкіл зможуть отримати щеплення від COVID безпосередньо в навчальному закладі

Про це повідомила директорка Департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич, передає Еспресо.TV.

"За її словами, протягом тижня відсоток вчителів, які отримали дві дози, збільшився з 48% до 57%. В дитячих садках ситуація гірша: наразі там щеплено 40% працівників. Найбільшу довіру має вакцина від Pfizer", - пише Думская.net.

Для прискорення процесу було вирішено спрямовувати вакцинальні бригади безпосередньо до навчальних закладів.

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В п'ятницю, 10 вересня, така бригада працювала в школі №13 і встигла зробити щеплення 130 одеським педагогам з Суворівського району. 71 з них висловили бажання вакцинуватися "Пфайзером", 49 - китайським "Коронаваком", ще десятеро погодилися на американську "Модерну".

При цьому, як наголосила Буйневич у себе на фейсбуці, ніхто ні на кого не тисне:

"Вимагати не можна... Працюй дистанційно".

  • Якщо у певному навчальному закладі щеплено менше 80% педагогів він повинен працювати в режимі онлайн.



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