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Головна Світ В Шотландії сталась аварія на кораблі співвласника Microsoft: 35 людей отримали травми

В Шотландії сталась аварія на кораблі співвласника Microsoft: 35 людей отримали травми

23 березня, 2023 четвер
03:41
Світ Аварія на судні RV Petrel

35 людей отримали травми внаслідок інциденту на верфі в Единбурзі, де сильно нахилилося на бік судно, яке раніше належало співзасновнику Microsoft Полу Аллену

Про це пише BBC.

Шотландська служба швидкої допомоги повідомила, що 23 людей було доставлено до лікарні, а 12 осіб отримали медичну допомогу на місці інциденту в Імперському доку в районі Лейт. Науково-дослідне судно RV Petrel (наукове судно "Буревісник") частково висунулося зі своєї стоянки в сухому доці та завалилося на бік.

До місця події було скеровано п'ять машин швидкої допомоги, санітарна авіація, три бригади травматологів, група спеціальних операцій, три бригади парамедиків та машина для перевезення пацієнтів.

76-метровий корабель раніше належав співзасновнику Microsoft Полу Аллену.

Судно було поставлене на довгострокову стоянку у 2020 році через "оперативні проблеми" під час пандемії ковіду, і з того часу не використовувалося.

Раніше Petrel використовувався для глибоководних пошуків затонулих кораблів і військових поховань у морі, у тому числі втраченого важкого крейсера часів Другої світової війни USS Indianapolis, виявленого на глибині 5,5 км під водою.

RV Petrel був обладнаний для спеціальних пошуків ще до того, як у 2018 році помер мільярдер Аллен, який пообіцяв присвятити більшу частину свого стану благодійності та некомерційним науковим дослідженням.

транспорт
Шотландія
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