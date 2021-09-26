В Сорочинцях легковик злетів у річку: водія та пасажирів шукають
У відомому на усю Україну завдяки своєму щорічному ярмарку та творчості Миколи Гоголя селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області легковий автомобіль злетів з дороги та впав у річку Псел
Як повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС Полтавщини, в автомобілі перебувало троє людей, проте їх всередині не знайшли, інформує Еспресо.TV.
Подія мала місце 25 вересня, тобто учора.
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Сьогодні, 26 вересня, до пошуків зниклих залучили працівників Рятувально-водолазної служби Полтавської обласної ради.
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