У Києві Daewoo протаранив авто з дитиною у салоні та загорівся
У столиці на Харківській площі Daewoo протаранив Volkswagen із дитиною у салоні, після чого загорівся
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Попередньо, водій Volkswagen Caddy зупинився на забороняючий сигнал світлофора, водій же Daewoo Lanos з невідомих причин не зреагував та на повному ходу протаранив німецьке авто в задню частину.
Від удару Daewoo загорівся. Водії, що зупинялись, намагались загасити авто власноруч до приїзду рятувальників.
В результаті аварії трьох людей, що знаходились в корейському авто, госпіталізували медики "швидкої". У Volkswagen знаходилась сім'я з дитиною, на щастя, вони ушкоджень не зазнали.
Обставини автопригоди з'ясовує слідчо-оперативна група.
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