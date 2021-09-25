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У Києві Daewoo протаранив авто з дитиною у салоні та загорівся

25 вересня, 2021 субота
21:36
Кримінал

У столиці на Харківській площі Daewoo протаранив Volkswagen із дитиною у салоні, після чого загорівся

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Попередньо, водій Volkswagen Caddy зупинився на забороняючий сигнал світлофора, водій же Daewoo Lanos з невідомих причин не зреагував та на повному ходу протаранив німецьке авто в задню частину. 

Від удару Daewoo загорівся. Водії, що зупинялись, намагались загасити авто власноруч до приїзду рятувальників. 

В результаті аварії трьох людей, що знаходились в корейському авто, госпіталізували медики "швидкої". У Volkswagen знаходилась сім'я з дитиною, на щастя, вони ушкоджень не зазнали. 

Обставини автопригоди з'ясовує слідчо-оперативна група.
 







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ДТП
поліція
Вартові.Еспресо
Харківська площа
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