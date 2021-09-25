У Києві Daewoo протаранив авто з дитиною у салоні та загорівся

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Попередньо, водій Volkswagen Caddy зупинився на забороняючий сигнал світлофора, водій же Daewoo Lanos з невідомих причин не зреагував та на повному ходу протаранив німецьке авто в задню частину.

Від удару Daewoo загорівся. Водії, що зупинялись, намагались загасити авто власноруч до приїзду рятувальників.

В результаті аварії трьох людей, що знаходились в корейському авто, госпіталізували медики "швидкої". У Volkswagen знаходилась сім'я з дитиною, на щастя, вони ушкоджень не зазнали.

Обставини автопригоди з'ясовує слідчо-оперативна група.



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