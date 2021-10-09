В Стамбулі та Анталії затримали кілерів спецслужб Росії
В місті Стамбул та провінції Анталія турецька поліція та контррозвідка МІТ (тур. Milli İstihbarat Teşkilatı, Організація національної розвідки Туреччини) затримали групу з 6 іноземців
Ці люди підозрюються в підготовці замахів та шпигунстві, передає Еспресо.TV.
Кадри оперативної зйомки з вилученою зброєю, набоями та документами показав телеканал CNN Turk.
При цьому країна походження зловмисників не називається, але в кадр потрапяють російські паспорти затриманих.
Серед іншого вони мали пістолет з глушником та лазерним прицілом.
Ззаначимо. що російські спецслужби вже неодноразово здійснювали напади на політемігрантів (колишніх учасників збройного підпілля, журналістів, правозахисників та ін.) з Північного Кавказу, що переховуються в турецьких містах від російської каральної системи.
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