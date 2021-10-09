В Стамбулі та Анталії затримали кілерів спецслужб Росії

Ці люди підозрюються в підготовці замахів та шпигунстві, передає Еспресо.TV.



Кадри оперативної зйомки з вилученою зброєю, набоями та документами показав телеканал CNN Turk.







При цьому країна походження зловмисників не називається, але в кадр потрапяють російські паспорти затриманих.



Серед іншого вони мали пістолет з глушником та лазерним прицілом.Ззаначимо. що російські спецслужби вже неодноразово здійснювали напади на політемігрантів (колишніх учасників збройного підпілля, журналістів, правозахисників та ін.) з Північного Кавказу, що переховуються в турецьких містах від російської каральної системи.