В центрі Дніпра стався вибух. Є жертви
За фактом вибуху в Центральному районі міста Дніпра поліцейські відкрили два кримінальні провадження
Внаслідок вибуху у житловому двоповерховому будинку на вулиці Шмідта загинули двоє осіб, які мешкали на першому поверсі, передає Еспресо.TV.
"Це чоловік та жінка, які на момент вибуху знаходились в квартирі. За попередньою інформацією в домоволодінні стався вибух газоповітряної суміші", - уточнюють місцеві правоохоронці.
За попередіними даними, вибух та подальша пожежа сталися на кухні.
"В приміщенні, де була облаштована кухня, горіли домашні речі та меблі на площі 10 кв.м. Всередині помешкання вогнеборці виявили тіла загиблих чоловіка та жінки, 1980 та 1961 років народження", - йдеться у повідомленні рятувальників.
За даним фактом слідчим відкрито два кримінальні провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (з поміткою - нещасний випадок) та ч. 2 ст. 367 (cлужбова недбалість) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.
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