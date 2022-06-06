В центрі Сєверодонецька та на околицях продовжують точитись сильні бої, - полковник запасу Машовець
Полковник запасу, координатор групи "Інформаційний спротив" Констянтин Машовець переконаний, в Сєверодонецьку ситуація вкрай складна, окупанти не припиняють завдавати ударів з важкого озброєння, місто постійно у вогні
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Певна частина сил та засобів ЗСУ того угруповування, яке обороняли Сєверодонецьк, веде бої у західній та північно-західній частині міста, в районі промислової зони. Противник намагається втримати свої позиції. В центрі самого Сєверодонецька та південних краях міста точаться запеклі бої з перемінним успіхом: сторони почергово то займають, то відходять з певних позицій", - розповів Машовець.
Він додав, що російські загарбники підійшли зі східного та північного напрямку впритул до Сєверодонецька, а також підвезли техніку й обстрілюють позиції українських військ у місті.
"Позиції ЗСУ в Сєверодонецьку окупанти обстрілюють в постійному режимі, вони не припиняють завдавати удари з важкого озброєння по місту. Загалом ситуація там дуже складна", - наголосив він.
- Українські Збройні сили провели успішні контратаки в Сєвєродонецьку, що на Луганщині, завдяки чому знизили бойову міць окупантів.
- На певних ділянках біля Сєвєродонецька російських окупантів вдесятеро більше, та це не заважає ЗСУ успішно застосовувати артилерію. Про це повідомляє Міністерства оборони України.
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