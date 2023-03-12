В Угорщині сталася масштабна ДТП: 42 авто розбилися, 19 - згоріли

Про це повідомили в угорській поліції.

11 березня на угорській трасі М1 поблизу Будапешта сталася масштабна аварія. На виїзді зі столиці зіткнулися 42 автомобілі: 37 легкових та 5 вантажівок.

"За попередніми даними, внаслідок ДТП згоріло 19 транспортних засобів, загалом постраждали 36 осіб, з них 1 особа отримала несумісні з життям та 13 осіб отримали травми тяжкого ступеня", - зазначили правоохоронці.