В Угорщині сталася масштабна ДТП: 42 авто розбилися, 19 - згоріли
Поблизу Будапешта, в Угорщині, на трасі М1 зіткнулися 5 вантажівок і 37 легкових автомобілів: відомо про щонайменше 36 постраждалих та загиблого
Про це повідомили в угорській поліції.
11 березня на угорській трасі М1 поблизу Будапешта сталася масштабна аварія. На виїзді зі столиці зіткнулися 42 автомобілі: 37 легкових та 5 вантажівок.
"За попередніми даними, внаслідок ДТП згоріло 19 транспортних засобів, загалом постраждали 36 осіб, з них 1 особа отримала несумісні з життям та 13 осіб отримали травми тяжкого ступеня", - зазначили правоохоронці.
- Нагадаємо, у лютому в нью-йоркському Брукліні восьмеро осіб, серед яких поліцейський, опинились у лікарні внаслідок наїзду вантажівки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.05
Купівля 38.05Продаж 38.9
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 40.82
- Актуальне
- Важливе