У Нью-Йорку водій вантажівки здійснив наїзд на пішоходів: поранено 8 людей

Про це повідомляє The New York Times.

Двоє з вісьмох поранених перебувають у критичному стані.

Водія вантажівки U-Haul, яка промчала по вулицях, збиваючи людей, затримала поліція.

Правоохоронці з'ясовують причину дій 60-річного підозрюваного, проте терористичні мотиви вже виключили.

Син затриманого розповів ЗМІ, що рідко спілкувався з батьком, який мешкав у Лас-Вегасі. За його словами, той мав психічне захворювання і при цьому відмовлявся приймати ліки.