У Нью-Йорку водій вантажівки здійснив наїзд на пішоходів: поранено 8 людей
У нью-йоркському Брукліні восьмеро осіб, серед яких поліцейський, опинились у лікарні внаслідок наїзду вантажівки
Про це повідомляє The New York Times.
Двоє з вісьмох поранених перебувають у критичному стані.
Водія вантажівки U-Haul, яка промчала по вулицях, збиваючи людей, затримала поліція.
Правоохоронці з'ясовують причину дій 60-річного підозрюваного, проте терористичні мотиви вже виключили.
Син затриманого розповів ЗМІ, що рідко спілкувався з батьком, який мешкав у Лас-Вегасі. За його словами, той мав психічне захворювання і при цьому відмовлявся приймати ліки.
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