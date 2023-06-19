Про це інформує Наталка Діденко.

Вівторок буде в Україні спекотним.

Температура повітря впродовж дня становитиме +25...+30 °C.

На заході місцями +22...+26 °C, на високогір'ї Карпат +14...+20 °C.

Короткочасні дощі та грози пройдуть у західних областях, вдень на півночі України та на півдні Криму.

На решті території - суха погода.

У Києві у вівторок очікуються короткочасні дощі з грозами, переважно вдень. Температура повітря досягатиме +27...+29 °C.

Скоро 21 червня, розпочинається астрономічне літо з найдовшим днем і найкоротшою ніччю.