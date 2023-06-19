В Україні буде спекотно, можливі короткочасні дощі: прогноз погоди на 20 червня від Наталки Діденко
У вівторок, 20 червня в Україні прогнозують спекотну погоду, проте у столиці, на півдні Криму, в західних і північних областях можливі короткочасні дощі
Про це інформує Наталка Діденко.
Вівторок буде в Україні спекотним.
Температура повітря впродовж дня становитиме +25...+30 °C.
На заході місцями +22...+26 °C, на високогір'ї Карпат +14...+20 °C.
Короткочасні дощі та грози пройдуть у західних областях, вдень на півночі України та на півдні Криму.
На решті території - суха погода.
У Києві у вівторок очікуються короткочасні дощі з грозами, переважно вдень. Температура повітря досягатиме +27...+29 °C.
Скоро 21 червня, розпочинається астрономічне літо з найдовшим днем і найкоротшою ніччю.
- 8 червня стало відомо, що вчені передбачають нові кліматичні моделі на планеті вже через 10 років. Літній морський лід може повністю зникнути в Арктиці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.78
Купівля 36.78Продаж 37.35
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе